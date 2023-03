El PPCV exige a Puig que reclame la subvención de 800.000 euros a la entidad que afirma que las fallas son catalanas

La senadora del PPCV y vicesecretaria de Empleo y Emprendimiento del PPCV, Salomé Pradas, ha exigido este miércoles al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que reclame de manera «inmediata» la subvención de 800.000 euros a una asociación que afirma en su web que las fallas son catalanas.

Así se manifestado la senadora del PPCV tras conocer que el Institut Ramon LLull ha recibido del Consell de Puig una subvención de 800.000 euros y que han puesto en marcha una página web en la que se incluye las Fallas como fiestas tradicionales catalanas junto a la Diada o la Sardana.

«Con el dinero de los valencianos no podemos permitir que se subvencione a entidades que no respetan las señas de identidad de la Comunitat Valenciana y del pueblo valenciano. No somos una sucursal de nadie. No formamos parte de esa entelequia de los inexistentes Països Catalans”, ha criticado Pradas.

La senadora popular insiste en que “ya es momento de decir basta a que con el dinero de todos los valencianos se subvencionen entidades catalanistas que solo hacen que insultar a los valencianos”, denunciado que «cerca de 10 millones en subvenciones por parte de Puig a entidades que solo aspiran a usurpar la identidad de la Comunitat Valenciana como pueblo«.

Pradas denuncia que Puig defiende más a las entidades independentistas catalanas

Salomé Pradas ha garantizado que “el PPCV sí que va a defender la identidad de la Comunitat Valenciana y todas nuestras tradiciones y culturas. No vamos a rendirnos ante nadie, ni vamos a agachar la cabeza ante la los que quieren venir a decirnos que somos lo que no somos».

Ximo Puig en el Debate de Política General de 2022 – ROBER SOLSONA/EP

La popular ha denunciado que Puig no defiende la identidad de la Comunidad y favorece a entidades independentistas catalanas: “El Consell de Puig empezó derogando la Ley de Señas de Identidad y posteriormente se ha pasado toda la legislatura regando con subvenciones públicas, hasta casi 10 millones de euros, a todas estas entidades que no creen en la Comuntiat Valenciana y que no la defienden y que están más pendientes del independentismo catalán que de los verdaderos problemas de los valencianos”, ha explicado Pradas.

“Lamentamos que Puig no sea capaz de defender a su tierra como se merece. Se siente más cómodo del lado de los que no creen en nuestras capacidades e idiosincrasia propia y los riega con el dinero de los impuestos de todos los valencianos”, ha concluido.