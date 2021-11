Cs pide a Ribó recursos urgentes para las personas sin hogar ante el temporal

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha pedido al alcalde, Joan Ribó, habilitar «de forma urgente» espacios para que las personas sin hogar no se vean obligadas a dormir en la calle en pleno temporal de frío.

El portavoz de la formación ‘naranja’ ha mostrado al primer edil, por escrito, su «preocupación» por las personas sin hogar que duermen cada noche en la calle, en asentamientos segregados o en infraviviendas, ante la importante caída de las temperaturas, y que cifra en más de 500.

«Ante la previsión de días fríos, queremos que el alcalde explique los recursos habitacionales que ha previsto el Ayuntamiento de Valencia para que no haya nadie durmiendo a la intemperie», ha detallado en un comunicado.

CS pone presión a Ribó

El propio portavoz de Cs en el consistorio ha calificado de muy importante «de cara al próximo invierno que la ‘Operación Frío’ se active en función de previsiones meteorológicas, es decir, cuando bajen las temperaturas o se prevean condiciones meteorológicas adversas, y no por un calendario administrativo» como el que pueda plantear Ribó.

A su juicio, «es lamentable que aún no se haya activado la Operación Frío, dejando en situación de vulnerabilidad a centenares de personas en Valencia».

Por su parte, el concejal Javier Copoví ha incidido en la necesidad de conocer cuántos menores habitan en asentamientos segregados en la ciudad y qué actuaciones se han realizado para promover su escolarización y evitar el absentismo, para promover su higiene y salud y ofrecerles condiciones básicas de alimentación y atención frente a las inclemencias climatológicas.

No es la primera vez que Ribó recibe este tipo de propuestas y después no las implementa, contrariamente a lo que predica en otros aspectos, especialmente cuando no son de competencia suya, además de evitar cuestiones peliagudas su elevado sueldo.

Además, el propio alcalde de Valencia ya negó financiación extra para traer de vuelta la Copa América a la Capital del Túria aludiendo a este tipo de situaciones, recrudecidas por la pandemia pero parece no recordarlo como si hizo con las medidas incumplidas, a su criterio, por el ex ministro Ábalos.