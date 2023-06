Mazón debilita al PSOE: Logra una mesa plural dando protagonismo a Vox y Compromís

Carlos Mazón, próximo presidente de la Generalitat Valenciana, ha dado un puesto en la mesa de Les Corts a Compromís de manera que consigue llevar a cabo su primer objetivo de la legislatura: La mesa de Les Corts, que es donde se decide el funcionamiento del parlamento valenciano, será plural al tener a todos los partidos políticos con representación. Esta estrategia eleva el protagonismo que tendrá durante la legislatura tanto Vox como Compromís y, sobre todo, debilita al PSOE valenciano.

La jugada, llevada a cabo con cautela y ejecutada por sorpresa, ha consistido en ceder uno de los tres puestos que tenía el PP por ley para Les Corts a Vox (esto se sabía y se anunció) y dar sus votos en uno de los puestos que tenía el PSOE a la candidata de Compromís (y ahí saltó la sorpresa).

De este modo, Vox tiene la presidencia con Llanos Massó mientras el PP tiene la vicepresidencia primera y la secretaría primera como Alfredo Castelló y Víctor Soler. La idea del PSOE era colocar como vicepresidenta segunda a Gabriela Bravo mientras que Josefina Bueno estaba llamada a ser la secretaria segunda.

Así lo anunció Ximo Puig minutos antes de la votación, que finalmente perdió y así lo había previsto el PSOE cuando decidió ningunear a Compromís en las negociaciones que al respecto del reparto de la mesa de Les Corts había iniciado el PP. Compromís nunca estuvo de acuerdo con el desprecio del PSOE y pidió hacer un cordón sanitario para Vox mientras pedía sillones para ellos.

Tras esta situación, Carlos Mazón explicó: «El PP se podía haber quedado con tres sitios y el PSOE se podía haber quedado con dos, pero nos parecía sensato que pudiéramos ceder al menos uno cada uno para que los cuatro grupos, independientemente de la fuerza que tengan, tuvieran representación».

Victor Soler (PP, secretario 1º), Alfredo Castelló (PP, vicepresidente 1º), Llanos Massó (Vox, presidenta), Gabriela Bravo (PSPV, vicepresidenta 2ª) y Maria Josep Amigó (Compromís, secretaria 2ª). EFE/ Manuel Bruque

Desde Compromís aseguran que no ha habido acuerdo con el PP. Vicent Marzà, el que fuera conseller de Educación, ha dicho que no ha habido «ningún tipo de negociación» y «ningún tipo de contrapartida». Sobre lo primero, el PP ya dijo en la reunión que tuvo tras las elecciones con Compromís que el objetivo era que se produjera la cesión por parte del PSOE de uno de los puestos en la mesa de Les Corts a favor del partido que encabeza ahora Joan Baldoví. El PP abrió la negociación que ahora Compromís dice que no ha existido.

Mientras tanto, el PSOE se quedó ayer en shock. Ximo Puig, todavía presidente en funciones, entró en Les Corts diciendo que iba a tener dos puestos en la mesa de Les Corts (Gabriela Bravo y Josefina Bueno). La salida de Arcadi España ante ello fue acusar todos los partidos menos a ellos. «Es un mal comienzo de una legislatura y demuestra que el único partido que es alternativa de verdad a la derecha, al PPVox, es el partido socialista», aseguró.

Cada partido puede retrasar o acelerar la investidura

Ahora el siguiente paso es cumplir el artículo 24 del reglamento de Les Corts, donde dice que «La constitución de los grupos parlamentarios se hará dentro de los ocho días hábiles siguientes a la sesión constitutiva de Les Corts Valencianes, mediante escrito dirigido a la Mesa de Les Corts Valencianes».

Vox, que tiene la presidencia de la mesa, dice que su escrito ya está hecho mientras el PP dice que lo hará mañana, que es cuando empieza el plazo legal. Compromís asegura que «no tiene sentido esperar al último día» mientras el PSOE se desmarca diciendo que «aún quedan muchos días». De hecho, dicen que hay hasta doce días hábiles y que «hasta julio nada».

Por medio, lo que hay es la calculadora electoral. El PSOE quiere retrasar al máximo la creación del nuevo gobierno, que según los plazos máximos se tendría que formalizar en la semana del 23 de julio. El PP quiere poner en marcha el gobierno valenciano cuanto antes. Es decir, el PSOE que antes de las elecciones acusaba al PP de sólo pensar en clave nacional y menospreciar la agenda valenciana ha dado paso a un PP que, firme con su foco en desterrar el sanchismo (hoy Feijóo vuelve a Valencia dentro de su campaña), quiere cuanto antes iniciar la agenda valenciana del PP. El ritmo de la legislatura, por ahora, lo marca el PP.