Patronal, sindicatos y todos los partidos se unen con Mazón por la infrafinanciación valenciana

La lucha para revertir la infrafinanciación valenciana dio ayer otro paso. La plataforma ‘Per un finançament just’ se reunió ayer en Alicante con los protagonistas habituales, la patronal CEV, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y tres partidos del arco parlamentario valenciano: PP, PSOE y Compromís. La diferencia con reuniones anteriores fue que al representante del PP se le sumó Carlos Mazón, que además de presidente del PP valenciano, estuvo en la reunión en su condición de presidente de la Generalitat.

«He participado en todas las reuniones en primera persona, representando a mi partido y, por tanto, ahora también asumo la representación del Consell. Me dicen que es la primera vez que el pleno de la taula per un finançament just se reúne con el President de la Generalitat y yo me alegro de que esto pueda ser así para remarcar un compromiso personal para una injusticia que ya dura demasiados años. Un sólo día ya era demasiado», dijo Mazón.

Hasta ahí llegaron las novedades de una reunión que certifica que, pese a las diferencias ideológicas, la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana es tan evidente que genera uno de los pocos consensos en los que patronal, sindicatos y todos los partidos políticos tienen sintonía.

Los mensajes, por tanto, no añadieron conceptos nuevos sino reafirmaron el convencimiento sobre la misma idea. Salvador Navarro destacó que la plataforma ‘Per un finançament just’ fuera recibida ayer por el gobierno valenciano. «Hay que valorar su apoyo», apuntó, para añadir que «las reivindicaciones se basan en la solución a la infrafinanciación de esta comunidad, a inversiones por parte del Estado correspondientes al peso poblacional y a la condonación de la deuda en la que también estamos trabajando».

Carlos Mazón también señaló durante su intervención que la financiación autonómica no puede ser una “batalla” entre presidentes autonómicos, ni entre territorios. Según el president, “no podemos convertir esta reivindicación en moneda de cambio, porque estamos hablando de las políticas de cohesión social que necesitan más de 5 millones de ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.

“Hablar de financiación supone hablar de personas mayores, de sanidad, de servicios sociales y de educación. Que nada nos despiste del primer objetivo, que es poder atender adecuadamente los derechos sociales que están siendo mal atendidos y mal financiados por un sistema que no nos merecemos”, ha señalado.

Por parte del PSOE, Jose Chulvi destacó: «Debemos trabajar desde la unidad de acción de toda la sociedad valenciana para conseguir una financiación justa para la Comunitat». Esta revindicación se basa en que «Los valencianos no queremos no ser más que nadie pero tampoco menos. La igualdad también se visibiliza con una financiación justa y equitativa que nos permita tener una servicios públicos fuertes».

El compromiso del portavoz adjunto de los socialistas valencianos en Les Corts, José Chulvi, expresado ayer fue que «Los socialistas valencianos estaremos siempre al lado de esta reivindicación».

A la reunión con la Plataforma pel Finançament Just asistieron, además del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez; la secretaria general de CCOO-PV, Ana García; y el president de la CEV, Salvador Navarro mientras que por parte de los grupos parlamentarios estuvo como representante del PP, Juan de Dios Navarro, por parte del PSPV, José Chulvi, y en nombre de Compromís, Àgueda Micó.