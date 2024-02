Morant continuará como ministra tras asumir el liderazgo de los socialistas valencianos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha confirmado que compaginará su cargo al frente de esta cartera con la Secretaría General del PSPV, a la que accederá en el congreso que celebrarán los socialistas valencianos en marzo: «Vamos a combatir las políticas reaccionarias de PP y Vox desde ya. Y lo voy a hacer como ministra, con las herramientas del Gobierno de España, y como secretaria general».

Así se ha pronunciado la titular de Ciencia en atención a los medios este viernes en su visita al Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, donde ha defendido el acuerdo alcanzado con los otros dos aspirantes a la Secretaría General del PSPV y ha anunciado, de manera similar a la de Pedro Sánchez en su carrera hasta recuperar el liderazgo del PSOE, que va a «patear» la Comunitat Valenciana para escuchar a militantes y cargos del partido.

«Estoy enormemente feliz de que el partido vaya a tener una primera secretaria general mujer y que hayamos llegado a ese acuerdo que significa que esa herramienta que es el partido saldrá con más fuerza para combatir el objetivo que tiene este proceso, que es el PP y Vox, que forman el gobierno más reaccionario que ha tenido la Generalitat Valenciana en toda su historia», ha manifestado.

Morant ha confirmado a colación que continuará como ministra cuando llegue a la Secretaría General del partido: «Vamos a combatir esas políticas reaccionarias desde ya. Y lo voy a hacer como ministra a través de las herramientas que tenemos como Gobierno de España. Vamos a estar encima de que no se hagan recortes en servicios públicos que van contra las personas. Y lo voy a hacer también como secretaria general del PSPV. Somos un partido absolutamente democrático y vamos a empezar un proceso en el que vamos a sumar a toda la militancia en este proyecto colectivo y común».

La ministra emulará al recordado momento en el que Pedro Sánchez ‘cogió el coche’ para recorrer las agrupaciones socialistas del país: «Voy a patear todo el territorio, ir agrupación por agrupación, escuchar a la militancia, a los alcaldes y alcaldesas, a aquellos que no han revalidado sus alcaldías y preguntarles qué necesitan. Necesitamos un partido unido y cohesionado para que el PP sepa que tiene una alternativa enfrente».

Morant ha defendido la compatibilidad del Ministerio y el liderazgo de los socialistas valencianos al recordar que Carlos Mazón «era presidente de la Diputación de Alicante y de su partido» o que Pedro Sánchez «es presidente del Gobierno y secretario general del PSOE».

«Es una falta de respeto no reconocer que todos los que nos dedicamos a la política tenemos un espacio orgánico y un espacio institucional y entra dentro de la normalidad. Tal vez lo que no quiere el PP es tener a una ministra que esté dedicada a hacerles frente aquí y que no vamos a dejar pasar ni un recorte ni un paso atrás en los derechos de las personas», ha explicado.

«Había que acabar con las familias» en el PSPV

Sobre el acuerdo alcanzado con sus rivales en la carrera por la Secretaría General del PSPV, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, que se integrarán en el equipo que liderará la actual titular de Ciencia e Innovación en el Gobierno, Morant ha señalado que se trata de «un acuerdo sincero, honesto, que nace del convencimiento de que la esperanza del PP era que llegáramos al congreso desunidos y hemos conseguido unirnos».

«Estamos trabajando juntos, nos reuniremos mil veces e iremos al congreso aglutinando a la militancia. Los tres escuchamos a la militancia, que lo que quería es que fuéramos unidos. Había que acabar ya con las familias y los sectores. La familia es el PSOE, es patrimonio de la sociedad», ha enfatizado.

Financiación autonómica y fondo de nivelación

Preguntada por su posición como ‘virtual’ secretaria general de los socialistas valencianos sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y el fondo de nivelación, por el que el Gobierno valenciano reclama 1.183 millones este año, la ministra ha expuesto que el PSOE y el Gobierno de España «está planteando que pongamos sobre la mesa y a discusión ese nuevo modelo de financiación, que va a favorecer sí o sí a la Comunitat Valenciana, que es la peor financiada».

Sin embargo, ha argumentado que «necesitamos un debate profundo, leal y, sobre todo, honesto, porque no se puede pedir al Gobierno que haga el esfuerzo de reconocer un nuevo sistema de financiación mientras aquí se quitan los impuestos a los más ricos y se hacen recortes después en el sistema sanitario, educativo, en movilidad o en políticas de empleo».

«Hablemos a la ciudadanía de forma honesta y no les tomemos el pelo», ha exigido Morant, quien ha señalado que «hay que poner sobre la mesa el sistema de financiación, pero el Gobierno también pondrá sobre la mesa los tributos que cobran o dejan de cobrar las comunidades autónomas y que es el dinero de la gente, cómo lo recaudamos y a dónde lo destinamos».

«Vamos a hablar de todo. No es una política honesta los recortes y hablar de fondos de compensación ni de sistema de financiación», ha zanjado.