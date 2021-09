Ximo Puig cierra la puerta a un adelanto electoral pese a las prisas de Sánchez y la crisis con Oltra

Ximo Puig no está dispuesto a acudir a elecciones de forma precipitada. El presidente de la Comunidad Valenciana ha cerrado la puerta a adelantar los comicios previstos para 2023, a pesar de los roces que se han producido en los últimos días entre los socios del Botànic como consecuencia de la negociación de los presupuestos del próximo año y los mensajes procedentes de Moncloa y Ferraz en ese sentido.

«No hay nada que me haga pensar en un adelanto electoral. En política pasan muchas cosas pero el adelanto no está en la agenda», ha advertido el líder socialista en una entrevista en la Cadena SER.

«Creo que en estos momentos lo fundamental es desarrollar acuerdos importantes»

Sus palabras se producen un día después de que la vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, dejase plantado al conseller de Hacienda, Vicent Soler, en la primera reunión para analizar las cuentas del año 2022. La dirigente de Compromís quiere que todas las negociaciones se realicen a partir de ahora en la comisión tripartita que regula el cumplimiento del pacto de gobierno.

Compromís presiona para cambiar los papeles en la negociación presupuestaria

Oltra decidió suspender el encuentro después de que el conseller socialista hubiese citado también ese mismo día al vicepresidente segundo, Héctor Illueca, con el objetivo de acercar posturas también con Unidas Podemos. Desde Compromís, quieren dar la vuelta al estilo de las negociaciones para evitar que los acuerdos se cierren por departamentos.

La aprobación de los presupuestos de este año ya provocó una crisis en el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Oltra denunció que se había encontrado con unas cuentas diferentes a las que habían pactado y forzó una reordenación de los números para extender la partida de la Conselleria de Igualdad con 21 millones de euros adicionales.

A pesar de que las negociaciones se hayan tensado, Puig ha insistido en la importancia de limar asperezas y ha fijado como su «única prioridad» la recuperación económica y social después de la crisis de la Covid-19. «En este momento mi única obsesión es la superación definitiva de la pandemia», ha remarcado.