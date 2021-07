Aldi tiene la venta un horno de sobremesa mini y ‘low cost’ que hace de todo

A menudo pensamos que los productos exclusivos que sacan a la venta superficies como Aldi o Lidl son de calidad inferior al no pertenecer a marcas de primera línea. No obstante, quien piense eso no puede estar más equivocado.

Buena prueba de ello fue el robot de cocina Monsieur Cuisine que lanzó Lidl hace unos meses. Su calidad le valió un litigio con Workerk, fabricante de Thermomix, que consideró que el robot de Lidl era una copia.

Aldi pone a la venta un horno Cecotec

No obstante, si aún con casos como estos consideras que los productos de Lidl y Aldi no son de buena calidad al no ser de marcas punteras, debes saber que, por ejemplo, en Aldi sí tienes electrodomésticos de fabricantes líderes en el mercado. En este caso te hablamos de Cecotec, una de las líderes destacadas del sector.

La compañía de dispositivos para el hogar suministra a la multinacional Aldi a partir del próximo 24 de julio un nuevo horno de sobre mesa. Se trata del Bake&Toast 490. Y atención a su precio, porque pese a ser de una marca referencia, se mantiene a un precio ‘low cost’ propio de Aldi. Solo te costará 29,99 euros.

Horno de sobremesa de Cecotec

Así es el horno de sobremesa de Cecotec a la venta en Aldi

Este horno portátil de Cecotec a la venta en Aldi mide 25,5 x 37 x 20 cm y ofrece en su interior de un volumen de 10 litros. Y dispone de numerosas funcionalidades.

De entrada, cuenta comuna potencia de 1.000 W un temporizador de hasta 60 minutos para que no se te queme nada. Y cada unidad cuenta con una bandeja de horneado y una parrilla, así como un asa con pinza para extraer ambos accesorios.

Horno de sobremesa de Cecotec

Asimismo, dispone de un sistema de temperatura regulable de hasta 230 grados, así como de un avisador mediante señal acústica cuando la cocción llega a su fin.

Por último, monta una puerta de doble cristal de alta resistencia que mantiene la temperatura, y resistencias de cuarzo protegidas que garantizan eficiencia y durabilidad.