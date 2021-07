Carrefour convierte tu casa en un gimnasio con una novedad de 24,95 euros clave en el entrenamiento de Jennifer López y compañía

A Jennifer López y a otras celebrities como a Georgina Rodríguez, a Jennifer Aniston, a Pilar Rubio o a Cristina Pedroche les encanta presumir de tipazo. Sobre todo a JLo o a Aniston, que lucen un cuerpo 10 a sus 52 años de edad, respectivamente.

Aunque lograr la figura escultural que ostentan no es nada fácil. Y sí, puede que el cirujano plástico haya tenido que ver en algunos casos de los mencionados, pero al salir del quirófano hay que mantenerlo. Y para ello no hay otro secreto que seguir una alimentación sana y respetar al máximo las rutinas deportivas que recomiendan los expertos.

Carrefour te permite ejercitar varias partes de tu cuerpo en poco espacio

Pero claro, los presupuestos de las cuentas corrientes de estas ‘it girls’ les permiten tenerlos a su disposición todo el tiempo. Algo que probablemente no te puedas permitir. Si es así, o directamente no quieres gastarte el dinero en gimnasios ni monitores, en Carrefour encontrarás una solución para que puedas ponerte en forma rápida, cómoda, eficaz y económicamente.

Esta consiste en hacerse con un pack de bandas de resistencia que puedes encontrar a la venta en la multinacional francesa. El precio habitual del kit es de 49,95 euros, pero estos días puede ser tuyo por 24,95 €. Aunque debes tener en cuenta que solo está disponible a través de la página web.

Bandas de resistencia a la venta en Carrefour

Así son las bandas elásticas de resistencia

Estas bandas elásticas a la venta en la web de Carrefour garantizan una alta resistencia y sirven para ejercitar espalda, pecho, brazos y abdominales. Son una alternativa perfecta a las pesas o las típicas máquinas. Y en cada pack vienen cinco bandas que otorgan distintos niveles de resistencia. De esta forma podrás hacer un entrenamiento progresivo a lo largo de las semanas.

Así, tendrás 1 banda amarilla con una resistencia de entre 2 y 3 kilos, 1 banda verde con una resistencia de entre 4 y 5 kilos , una banda roja con una resistencia de entre 7 y 8 kilos, 1 banda azul con una resistencia de entre 9 y 10 kilos, y una banda negra con una resistencia de entre 11 y 12 kilos.

Bandas de resistencia a la venta en Carrefour

Además, cada paquete viene con una bolsa para su transporte y una puerta ancla, 2 correas para los robillos y 2 asas que podremos acoplar a cada banda elástica.