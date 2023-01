Estos son los días que podrás disfrutar del ‘Ahórrarte el 21% del IVA’ en El Corte Inglés

El Corte Inglés e Hipercor lanzan desde hoy jueves “Ahórrate el 21% de IVA”, una campaña que durará hasta tres días en los sectores de Electrónica, Electrodomésticos, Videojuegos, Electrónica Deportiva, Tecno-belleza, Música, The Shop, Universo Friki, muebles de cocina y herramientas electroportátiles de Bricor.

En los días siguientes, 27, 28 y 29 de enero, el comprador podrá ahorrar el equivalente al 21% del importe del IVA vigente en el precio del producto en miles de artículos de las mejores marcas. Los descuentos están disponibles en la web y app de El Corte Inglés desde las 22.00h del jueves 26 de enero hasta las 23.59h del domingo 29 de enero de 2023. En tiendas, durante los horarios de apertura del viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de enero.

Leer más: El increíble bolso shopper de Parfois que usarás todos los días por menos de 8 euros

Aprovecha el ‘sin IVA’ de El Corte Inglés

Ya sea que haya estado esperando para reemplazar ese teléfono que no funciona demasiado bien, crear un gimnasio en casa, o simplemente deseas actualizar uno de tus electrodomésticos, no puedes perder esta oportunidad ya que hay miles de productos disponibles con grandes descuentos en diversas áreas.

Samsung Galaxy S22 5G desde 749,90 euros con un 12% de descuento

Lavadoras, secadoras, frigoríficos, móviles de última generación, televisores, tablets, smartwatches o videojuegos son algunos de los artículos más demandados en los que puedes ahorrarte el equivalente al 21% de IVA. ¿Cómo se calcula el descuento? Solo tienes que dividir el precio entre 1,21. Ejemplo: Si el PVP es 400€, el precio oferta se calcula: 400€/1,21=330,58€. El IVA aplicable a un producto de PVP 400€ es de 69,42€. El 21% de 330,58€ es 69,42€.

Cámara réflex Nikon D780 2.399 euros con un 20% de descuento

Los clientes que quieran disfrutar de esta campaña ya pueden consultar los productos disponibles en promoción en las webs de El Corte Inglés e Hipercor. Respecto a los beneficios no cambia nada: 3 meses de seguro gratis, entrega a domicilio, lanzamiento de producto comprado y retiro del dispositivo viejo. Todo ello siempre en las mejores condiciones de financiación. Recuerda que esto es solo por tiempo limitado, a si que no pierdas el tiempo y ponte ya a meter en la cesta todo lo que necesitas, para luego no quedarte sin ello.