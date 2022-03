El electrodoméstico de Carrefour que no puede faltar a todos los amantes del vino en su casa

Si eres muy fan del vino y tienes muchas botellas en casa, sabrás perfectamente que se tienen que mantener a una adecuada temperatura, de lo contrario, la uva se acabará pudriendo y… Naturalmente, nos quedaremos sin las botellas. ¡Y más vale que no sea una de las caras! En un principio puede parecer algo básico, pero si vives en un piso no tan grande y no tienes un lugar donde poder almacenarlas como un garaje a buena temperatura, puede suponer un problema.

La vinoteca de Carrefour para meter tantas botellas como quieras por menos de 130 euros

¿Has escuchado hablar alguna vez de las vinotecas? Son unas neveras, similares a un frigorífico, para mantener las botellas de vino a la temperatura ideal. Así que para que no dejes de ser un fanático de los vinos, en el catálogo de Carrefour hemos encontrado una que te vendrá ideal para conservar el vino, sin perder los aromas ni características tan peculiares.

Es la vinoteca Infiniton G WCL-5B. Con acabado en color negro, tiene Auto defrost, así como un control por dedo de la pantalla LED para la temperatura. Casi no emite ruido y no tiene compresor, como otros modelos, lo que hace que se cree una estancia incómoda por el ruido. En su interior nos encontramos con dos bandejas de madera.

En ella tendremos que poner las botellas, siempre tumbadas, así el corcho se mantiene húmedo, que es lo que también da sabor al vino. Están equipada con filtro de carbón para evitar malos olores y encima este tipo de vinotecas protegen al vino de la radiación ultravioleta. Podemos encontrar esta vinoteca en Carrefour por un precio de solo 121 euros, un buen precio teniendo en cuenta que este tipo de vinotecas superan los 200 euros fácilmente.

