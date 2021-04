El postre de 1,90 euros que Mercadona trae de Bélgica vuela de las estanterías

Los postres preparados no gozan de la mayor popularidad entre los consumidores, de ahí que los restaurantes siempre acompañen sus tartas, flanes o helados con el apellido “casero” para que los clientes no tengan dudas de que no proviene de ninguna factoría industrial. Sin embargo, en algunas ocasiones alguno de los alimentos preparados da la campanada y se convierte en el reclamo ideal para los amantes de la cocina.

Mercadona ha logrado uno de esos casos excepcionales de éxito con un postre difícil de ejecutar: el coulant de chocolate. La cadena valenciana de supermercados ha logrado colocar en sus pasillos un auténtico homenaje a la receta que el cocinero francés Michael Bras ideó en la década de los años 80, después de una visita a la nieve. El postre ha llegado a todos los rincones del planeta y en algunos países de Sudamérica lo conocen como el popular volcán de chocolate.

Elaborar un buen coulant no es sencillo. Es necesario que la parte superficial de este postre quede esponjosa como el mejor de los bizcochos pero que en el interior el chocolate negro se funda por completo para que cuando el cliente clave su cuchara, el líquido se desparrame por el plato y se junten las texturas frías y calientes.

Mercadona trae el chocolate de su coulant directamente de Bélgica

Para solucionar esta compleja ecuación, Mercadona ha apostado por un paquete refrigerado que contiene dos unidades y que debe calentarse en el microondas hasta conseguir que su interior se deshaga mientras que su capa exterior se mantenga intacta. Toda esta obra de ingeniería por apenas 1,90 euros cada unidad.

Imagen promocional del Coulant de chocolate de Mercadona

El éxito de la receta radica fundamentalmente en su fórmula de ingredientes que combina algunos de los productos típicos de la repostería: huevos, azúcar, harina, trigo, leche, mantequilla o aceites vegetales. El chocolate cuenta con un nivel de pureza del 22% que le otorga un gran sabor pero sin que amargue. Todos provienen de una fábrica belga, lo que intensifica su apuesta por el chocolate de calidad.

Con esta fórmula, Mercadona pretende competir con algunos de los coulants caseros que se sirven a diario en los restaurantes españoles acompañados con helado y que no suelen bajar del precio de los cinco euros. Esta alternativa es perfecta para sorprender en una cena con amigos, sin tener que dejarse la cartera en el intento.