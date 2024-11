¿Creciste desayunando un tazón de leche con galletas? Este supermercado es la mejor opción para volver a hacerlo según la OCU

A la hora de desayunar, son muchas las opciones entre las que podemos elegir. Desde los que buscan una inyección de energía matutina con una taza de café, hasta los que prefieren optar por un clásico de nuestra gastronomía con un zumo y una tostada. Sin olvidar, por supuesto, a los que se mantienen en contacto con su niño interior, y siguen teniendo el colacao como un imprescindible en su dieta.

Dentro de cada una de estas opciones, las posibilidades son casi infinitas. Sin ir más lejos, un vaso de leche con calacao puede ir acompañado de cereales, bollería… No obstante, generación tras generación, la leche con galletas no solo se ha convertido en un clásico con el que han crecido miles de personas, sino también en una costumbre cuyo fin parece lejano.

La OCU dicta sentencia con la mejor opción para seguir disfrutando de tu leche con galletas

Y es que todos aquellos que hayan nacido en la década de los 80 en adelante, son plenamente conscientes de lo bien que sabe mojar las galletas en un tazón de leche caliente, siendo un auténtico manjar con el que da gusto empezar los días. Sin embargo, y como no todo puede ser bonito, las clásicas galletas María no son especialmente recomendables para cualquier dieta.

Como es habitual en los alimentos ultraprocesados, estas galletas cuentan con un contenido considerablemente alto de azúcares y grasas saturadas, por lo que si estás dentro de una dieta estricta, este desayuno no es especialmente recomendable para ti. No obstante, y como la OCU suele tener alternativas para todo, y son conscientes de que no todo es blanco o negro, han llevado a cabo un estudio en busca de las galletas más saludables del supermercado.

Para ello, como suele ser habitual en los estudios llevados a cabo por la organización, se ha analizado un total de 286 galletas de diferentes marcas, teniendo en cuenta aspectos tan relevantes como la calidad de los ingredientes, el aporte energético, el contenido en fibra y, por supuesto los elementos nocivos que hacen acto de presencia en su receta. Y lo cierto es que los resultados sorprenderán a más de uno.

La galleta que reina entre todos los supermercados según un estudio de la OCU

Si bien es cierto que desde la OCU recalcan que las galletas jamás serán consideradas un alimento saludable, de la mano de su estudio han concluido que existen opciones mucho más beneficiosas que otras. Y entre los aspectos que determinan la salubridad de una galleta, destacan el contenido en azúcar, que debe estar por debajo del 17% para ser consideradas un alimento saludable, y también el hecho de que aquellas que contengan harinas integrales siempre serán mucho más recomendables.

Las galletas Santiveri Doble Zero.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la OCU ha dictado sentencia en lo relativo a la que, según su estudio, es la mejor opción dentro del catálogo de los supermercados. La galleta Santiveri Doble Zero, que ha obtenido el mejor resultado en la Escala Saludable de la OCU, con una puntuación de 69 puntos sobre 100. Entre otras cosas, destaca por su contenido en harina vegetal y, además, cumple con la norma de tener menos de un 17% de azúcares.

Todo ello no termina por convertir a esta galleta en un alimento puramente saludable, pero sí la convierte, a juicio de la OCU, en la mejor opción dentro de las que ofrecen los supermercados. Además, se trata de un alimento sin gluten, por lo que también es una galleta apta para celiacos, algo que no suele ser habitual en este tipo de alimentos. De este modo, si quieres seguir disfrutando de tu clásico vaso de leche con galletas, pero desde un punto de vista más saludable, la OCU lo tiene claro: Santiveri es la mejor opción, y las puedes encontrar en cualquier supermercado de El Corte Inglés.