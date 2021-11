Ikea tiene un árbol de Navidad hecho totalmente con bambú

La Navidad se acerca mucho, y mucha gente ya comienza los preparativos. Eso incluye los regalos, la decoración, las reuniones… y, por supuesto, no puede faltar un buen árbol. Eso es algo imprescindible en cada casa, si de verdad se quiere conseguir un bonito espíritu navideño. Y, si todavía hay alguien que no tiene uno, o que simplemente quiere comprar otro, en Ikea ya han sacado a la venta una gran variedad de ellos.

Los hay de todos los precios y tamaños, para la gente que no tenga mucho dinero, o para los que no dispongan de mucho espacio en su casa. E incluso también han pensado en la gente que quiera ser original, y comprarse uno completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Ese sería el caso de este árbol, que está hecho completamente a base de bambú, y que no se parece en nada a los típicos árboles que hay en el resto de sitios.

Árbol de bambú

No es de color verde, no tiene hojas, apenas tiene decoración… no cabe duda de que su aspecto es, cuanto menos, peculiar. Porque solamente tiene cuatro conos, colocado uno encima del otro, y con un total de cuatro bolas colgando. Según pone en la página web de Ikea, todo está hecho a mano, por una serie de artesanos expertos, y cada pieza es única.

Y recuerda que el color del bambú suele cambiar con el paso del tiempo, así que, en unos años, puede tener un aspecto completamente diferente.

Guste más o guste menos, lo que nadie puede discutir es que es muy innovador, y no tiene nada que ver con el resto de árboles. En lo que respecta a las bolas, también son naturales, pues están elaboradas de fibra, yute, hoja de palma y algodón. Cada una tiene ocho centímetros de diámetro, y son de tonos naturales.

El precio del árbol, muy accesible

Otra cosa a favor de este árbol es el hecho de que tan solo cueste 39 euros. Una ganga que tan solo se puede conseguir en Ikea. Por último, sus medidas son de 120 centímetros de alto y tiene un diámetro de 50 centímetros.