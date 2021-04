Lidl pone a la venta la ‘navaja suiza low cost’ por 6,99 euros

Si eres de las personas a las que les gusta disfrutar de la naturaleza, en tu equipamiento no puede faltar una navaja multifuncional suiza. No te servirá para escalar montañas, pero sí te sacará de muchos apuros, así como solucionará muchas situaciones que te puedes encontrar durante tu aventura por el campo. O, porque no, también por la playa.

Un artilugio que ahora también puedes encontrar en Lidl. Una vez más, la cadena de supermercados alemana sorprende a sus clientes con un nuevo artilugio ajeno a la alimentación que hará las delicias de los que quieren ir bien preparados a la hora de disfrutar del aire libre.

No te faltará de nada con la navaja multiusos de Lidl

La navaja suiza de Lidl está fabricada por Crivit y cuenta con numerosas virtudes que te contamos a continuación. Por ejemplo, que está fabricada con acero inoxidable, con lo que no tendrás que preocuparte si se moja. El mango es de poliéster.

Navaja multifuncional de Lidl

Esta navaja multifuncional cuenta con hasta 13 herramientas para que no te falte de nada. Estas son una escala graduada de centímetros y pulgadas, alicates de boca plana, tenazas, cortaalambres, lima con destornillador plano integrado (4,5 mm), destornillador de estrella (PH2), destornillador plano (3 mm), destornillador de boca plana (5 mm) sierra, abrelatas y, por supuesto, dos navajas, una de 6 cm y una de 3,5 cm.

La navaja multifuncional de Crivit cuesta menos de 7 euros

Por otro lado, cuenta con un sistema de bloqueo de seguridad para evitar accidentes indeseados. Y sus medidas son de 10,3 x 4,2 x 2,1 cm cuando está serrada y de 14 x 13,7 x 2,1 cm cuando está abierta. Y su peso es de solo 270 gramos.

Todo ello puede ser tuyo por solo 6,99 euros. Ten en cuenta que suelen ser más caras. Y puedes comprarla tanto en la página web de la multinacional alemana como en las tiendas físicas de Lidl. Si la pides online debes saber que los gastos de envío son de 2,99 euros.