Vistos los aumentos en los casos de coronavirus, quizás sea conveniente que, si tienes niños en casa, no los lleves a parques públicos. No se sabe donde los más pequeños pueden contraer el COVID-19 y luego nos lo contagien a nosotros. Y es que la cosa se puede poner muy fea si no estás vacunada/o.

Por eso es muy probable que te interese el nuevo producto que Lidl acaba de poner a la venta. Sobre todo si tienes jardín. Se trata de un columpio, un juego cuyos orígenes están en Grecia y datan del siglo II.

Lidl pone a la venta un columpio para tu jardín

En cuanto al columpio a la venta en Lidl, lo fabrica Twinpsolino. Y puede ser tuyo por 39,99 euros. Aunque debes tener en cuenta que solo se puede comprar a través de la página web.

Columpio a la venta en Lidl

Este artículo está catalogado como ‘producto estrella’ y cuenta con dos anillas para colgarlo de casi cualquier estructura de columpio de las que puedes encontrar en el mercado. No es apto para colgarlo de un árbol.

Este columpio a la venta en la web de Lidl tiene capacidad para soportar hasta 50 kilos. Sus medidas son de 45 x 45 cm, y su peso es de 3,36 kg. Ello te facilitará su transporte, así como su almacenaje. Para que no se estropee antes de tiempo es mejor protegerlo de la intemperie.

La primera referencia al columpio data del siglo II

Respecto a los origines del columpio, se desconoce la fecha de su aparición con exactitud. Y se dice que Hipócrates, casi 400 años antes de Cristo, recomendaba a las mujeres embarazadas balancearse para conservar su figura.

No obstante, las primeras referencias escritas no aparecen hasta el siglo II después de Cristo. Concretamente, en el cuadro pintado por Pausanias llamado El descenso a los infiernos. En él aparece Fedra balanceándose en un columpio.

En cuanto a su nombre en español, este deriva de la palabra griega ‘kolumban’, que significa zambullirse, en referencia a la fase de bajada del columpio. En León empezó llamándose a la acción ‘columbiar’.