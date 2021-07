Lidl te ayuda a hacer los mejores mojitos del verano con una novedad de 5,99 euros

El verano ya está aquí y es hora de disfrutar de nuestro tiempo libre aprovechando las largas jornadas de sol. Y qué forma mejor de hacerlo que con un buen mojito en la mano.

No todo el mundo sabe preparar buenos mojitos. Acertar las medidas de cada ingrediente no es fácil. Y muchas veces nos encontramos que no tenemos hielo picado para conseguir la fórmula perfecta.

Un problema que ahora tiene solución y te la propone Lidl. La multinacional alemana ofrece en su catálogo dos picadoras ideales para obtener hielo perfectamente picado con la que nunca más tendrás que preocuparte de haberlo comprado con anterioridad y preparar un mojito improvisado.

Lidl cuenta con dos nuevas picadoras en su catálogo

Cada picadora cuenta con características distintas. La primera es manual. Cuenta con hojas de acero muy afiladas para facilitar y acelerar el trabajo. Y monta una tapa con función de tracción para picar, cortar y mezclar fácilmente.

Está disponible en dos colores: gris y rojo. Su capacidad es de unos 650 ml. Y sus medidas son de 13 cm de diámetro x 11 cm de alto, con un peso de 275 gramos. Unas medidas ideales para almacenar y transportar con facilidad. Y atención a su precio: solo te costará 5,99 euros. Aunque no estará disponible en la web hasta dentro de unos días.

Picadora manual de Lidl

La eléctrica ya está disponible en la web de Lidl

La segunda opción es la picadora eléctrica de 260 W. En este caso está disponible en 3 colores diferentes: blanco, gris, verde. Ofrece una función turbo, así como una función específica para picar hielo.

Picadora eléctrica de Lidl

Esta picadora eléctrica monta una cuchilla desmontable de acero inoxidable y también con una base desmontable que también puede usarse como tapa. Y tanto la cuchilla, el recipiente y la varilla batidora son aptas para el lavavajillas

Por otro lado, ofrece una capacidad de 500 ml o de 200 ml para líquidos. Y su precio es de solo 12,99 euros, estando ya disponible en la web de Lidl. Sin duda, se te acabaron las excusas para preparar unos mojitos.