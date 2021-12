Mango reinventa la falda tendencia del invierno con un diseño en punto rosa que está siendo éxito sólo llegar

El invierno ya está aquí y vamos en la caza de las prendas más abrigosas. El punto ha inundado las principales colecciones de las marcas ‘low cost’ este año. Y no solo en jerséis, también en bodies, faldas y en todo tipo de prendas. Tras el confinamiento hemos apostado por la moda ‘comfy’. Queremos ir con estilo pero sin perder la comodidad. Por eso, no hay colección en el que no encontremos algunas prendas de punto.

La falda básica convertida en tendencia con un toque muy sexy

¿Y qué sucedería si juntáramos dos tendencias de este invierno? El punto con el color rosa. Saldría la prenda perfecta y la tiene Mango. Os vamos a presentar su falda más sexy en tendencia de este invierno. Seguro que crees que lo has visto todo en cuestión de faldas de punto, pero andabas muy equivocada. Ahora llega la falda de punto rosa de Mango con una abertura lateral espectacular. Un básico de toda la vida, pero con un toque muy sexy.

Si entramos en detalle nos encontramos ante una prenda con un largo midi y el tiro alto, siendo el corte recto su principal característica. Sin embargo, el punto más destacable y que la hace diferente al resto es esa abertura lateral.

Mango propone que combines esta prenda con un bonito cárdigan en una tonalidad similar, un rosa suave. Los ‘looks’ monocromáticos están de moda. Pero también puedes combinarla con un jersey negro para que resalte. Una prenda sexy y cómoda.

Se trata de una falda midi confeccionada en tejido de punto con un toque elástico. Además del diseño midi, la falda se presenta de corte recto, con el tiro alto, la cintura elástica y unas terminaciones en canalé, detalla la web de Mango.

La puedes encontrar disponible en todas las tallas de la XXS a la XXL. Por un precio de 25,99 euros.