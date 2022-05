Mercadona tiene un pan sibarita que pega con todas las comidas

Durante años, Mercadona se ha situado en la cúspide del terreno de la alimentación entre todos los supermercados por motivos más que obvios. Y es que si hubiese que elegir dos palabras para definir el catálogo alimenticio con el que cuenta la cadena valenciana, esas serían calidad y variedad entre todos sus productos.

En un principio, la concepción original de Mercadona era ofrecer una alternativa barata a sus competidores en todo tipo de productos alimenticios. Sin embargo, a día de hoy, el supermercado de Juan Roig se ha hecho con un hueco en el panorama, por lo que la versatilidad a la hora de ofrecer todo tipo de nuevos productos a sus clientes es mucho mayor.

Debido a esto, es cada vez más habitual ver en los lineales de Mercadona productos más de lo más variados. Y entre esta gran pluralidad alimenticia, una de las mayores apuestas del supermercado valenciano son algunos productos gourmet, y el ejemplo de ello es el producto del que os vamos a hablar hoy.

Los panes gourmet que arrasan en Mercadona

Estamos hablando ni más ni menos que de los anitines de trufa. Se trata de unos panes tostados que en los últimos años se han consolidado como un tentempié delicioso, y en esta ocasión, enmarcado bajo la marca Hacendado, desde Mercadona han apostado por el sabor a trufa, que en los últimos años se ha consolidado como toda una delicatesen.

Los anitines de trufa de Hacendado, disponibles en Mercadona.

Entre los ingredientes de este producto nos podemos encontrar con harina de trigo, aceite de girasol, levadura, sal, azúcar, harina de malta, y, cómo no, condimento con sabor a trufa. Y es que muchos consideran que este elemento, obtenido de hongos que se encuentran bajo tierra, toda una delicia, debido a su sabor tan distintivo.

Por otro lado, sus valores nutricionales lo destapan como un producto no muy recomendable para enfocarlo hacia una dieta de déficit calórico, al igual que la mayoría de panes. Y es que, por cada 100 gramos de producto, el aporte calórico de estos anitines asciende a las 492 calorías. No obstante, si no es tu caso, y quieres disfrutar de un pan con sabor distinto, es una opción idónea.

Un producto gourmet que podemos encontrar en los lineales de Mercadona en paquetes de 80 gramos. Y tal vez lo mejor de todo sea su precio, ya que podremos hacernos con uno de estos paquetes por solo 0,65 euros. Porque la cocina gourmet nunca fue tan barata.