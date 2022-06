Mercadona lo peta con este producto ‘made in USA’

Se cuentan por cientos las prácticas alimenticias que los europeos hemos adquirido del otro lado del charco. Desde todo tipo de cafés, algunos más elaborados que otros, hasta prácticas que conllevan pasar todo (o casi todo) por la freidora.

Eso sí, queda claro que algunos de estos hábitos nutricionales son más salubres que otros, y, en términos generales, la alimentación norteamericana no destaca precisamente por ser una vía idónea para llevar una dieta equilibrada. Pero no todo tiene que ser siempre estar contando las calorías de lo que estamos comiendo, y es que, en ocasiones, también nos merecemos disfrutar de lo que estemos comiendo.

No obstante, incluso dentro de los alimentos que los nutricionistas señalan como bombas calóricas, podemos diferenciar entre algunos que son más saludables que otros, por lo que es lógico que siempre deberíamos apostar por la vía que nos aporte un mayor valor nutricional. Y en Mercadona son conscientes de ello, por lo cual actúan en consecuencia.

Mercadona saca partido al tirón de los productos americanos

Es por ello que Mercadona cuenta en su catálogo con una crema de cacahuete de la marca Hacendado que no solo ha destacado por convertirse en uno de los productos favoritos de la clientela, sino que también se ha ganado los elogios de una enorme cantidad de nutricionistas.

La crema de cacahuete de Hacendado, disponible en Mercadona por 3 euros.

Y no es para menos, ya que la composición de este producto cuenta con una serie de beneficios que no suele ser habitual en un producto de estas características. Lo primero a recalcar es que no es un producto dietético, ya que por cada 100g cuenta con un total de 618kcal, lo que le convierte en un alimento con altas dosis de calorías. Sin embargo, en la justa medida y no de forma diaria, es un producto más que válido para formar parte de nuestra alimentación.

Un producto natural apto para todo el mundo

Y es que donde muchos otros apuestan por aditivos, colorantes y todo tipo de elementos nocivos para nuestra salud, la crema de cacahuete de Mercadona apuesta únicamente por un 100% de cacahuetes para su composición, lo cual lo convierte en un alimento de lo más natural, que puede incluso formar parte de una dieta vegana dada su composición natural.

Combina de este modo las beneficiosas características de los frutos secos, perfectos aliados de una dieta sana, ya que son ricos en ácidos fólicos y proteínas, con el delicioso sabor de una crema de cacahuetes. Y es que no contiene azúcares añadidos ni aceite de palma, pero más allá de eso, tampoco contiene gluten, por lo que es un alimento válido para celiacos.

Una forma idónea para darte un capricho de vez en cuando apostando por un producto lo más natural posible, cuyo precio tampoco se encuentra por las nubes: el precio de cada bote de 475g es de tan solo 3 euros, y teniendo en cuenta que se trata de un alimento que no es de consumo diario, lo más seguro es que dure bastante tiempo.