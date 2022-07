Todo lo que necesitas está en las ofertas flash de Druni rebajado

Aprovecha los descuentos que ha lanzado Druni y renueva tus productos de droguería y cosmética ahorrándote unos euros en tu compra, pero date prisa ya que solo estarán activos hoy.

Un producto que no puede faltar en nuestra próxima escapada a la playa es este aceite protector de Anne Moller y con el descuentazo que tiene no hay excusa que valga. Y es que en verano lo que más no gusta es un buen bronceado sí, pero con responsabilidad. De hecho, el bronceado es un sistema defensivo natural de la piel tras ser agredida por el sol.





La línea de protección solar Express Sun Defense ofrece una triple defensa frente al sol garantizando un bronceado saludable para la piel. Este producto de Druni aporta una protección global frente a todos los tipos de radiación solar (UVA, UVB, IR y HE-VL). Cuenta con una poderosa acción antioxidante (con el exclusivo Global Defense TechnologyTM). Además, mejora de la capacidad defensiva de la piel gracias al Natural Melanin Booster, que acelera el bronceado un +60% de forma segura. Tiene una textura ligera de rápida absorción y es resistente al agua y al sudor. Además ahora en Druni tiene un 63% de descuento por lo que se queda en 9.99 euros.

Otro producto de Druni que no te puedes perder es este champú de cebolla de Babaria, seguro que ya has oído hablar de las bondades de este producto. El extracto de Cebolla es rico en su composición en compuestos de azufre, compuestos fenólicos y flavonoides, que le confieren propiedades antioxidantes, purificantes, antiirritantes, de protección del color del cabello y estimulantes del crecimiento capilar. Ahora con un 28% de descuento se queda en 1.99 euros.

Si tienes el pelo rizado no te puedes perder este acondicionador sin enjuague de la marca Curly Love que desenreda, protege y acondiciona el cabello rizado. Con este producto el cabello está hidratado gracias al aceite de babassu que aporta humectación y al mango butter que acondiciona y protege. Ahora en Druni tiene un 38% de descuento y se queda en 9.95 euros.

Aprovecha estos descuentos de Druni para invertir en tu cuidado personal.