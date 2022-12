Las mejores plantas artificiales para decorar tu hogar

Las plantas artificiales son una buena alternativa para todos aquellos que les guste decorar su casa con plantas pero que prefieren ahorrar los cuidados que supone una planta natural. Y es que no siempre tenemos tiempo para cuidar de nuestras plantas de la forma que es debida, y terminan muriéndose.

Por suerte, las plantas artificiales no necesitan regarse y son perennes, por lo que tampoco se les caerán las hojas en el otoño. Normalmente, están fabricadas en plástico, y cuentan con un diseño que imita de forma exacta las plantas reales, por lo que dará la impresión de tener plantas naturales en tu casa.

Asimismo, las plantas artificiales pueden colocarse en zonas de la casa donde no es recomendable colocar plantas naturales, como las habitaciones o los baños. Si tienes interés en saber más acerca de las plantas artificiales, te recomendamos echar un vistazo a nuestra selección de plantas que te describimos a continuación.

Cada vid de Noa Home Deco mide casi 2,2 m de largo y tiene 72 hojas, un total de 26,4 m de largo, con un tamaño de hoja de 3,5 cm a 4,5 cm. Además, incluye bridas verdes para colgar. Cada hoja tiene una textura clara y un color vivo que imita a la perfección la apariencia de las flores naturales. No se decolora, resistente a los rayos UV, no se cae, buena resistencia al desgaste, no inflamable. Adecuado para interiores y exteriores, decoración del hogar, fiestas al aire libre.