Los shorts de Mango rebajados con los que no te rozarán los muslos

Uno de los grandes dramas de muchas mujeres durante el verano son los pantalones cortos que rozan las piernas lo cual con el calor acaba convirtiéndose en un incordio. Y es que cada vez más es una odisea encontrar unos short que no sean super ajustados o con los que no se nos vea media nalga. Pero tranquilas que en las rebajas de Mango hemos encontrado unos con los que no tendrás que seguir sufriendo.

El primero que hemos encontrado un short de traje fabricado en 100% lino. Con un diseño corto, corte paperbag, tiro alto y detalle de pinzas. Tiene dos bolsillos laterales, cinturón desmontable, trabillas y cierre oculto de cremallera. Este pantalón corto de Mango es parte de un total look con blazer a juego. Esta disponible en verde y en fucsia. Su precio rebajado es de 19.99 euros.

Ambos colores no pueden estar más de moda está temporada y si los pantalones son una gran inversión junto con la blazer tienes el look de oficina ideal. También está fabricada en 100% lino, con un diseño recto y largo. Tiene cuello pico con solapa, manga larga con puños abotonados, dos bolsillos sin solapa en la parte delantera, forro interior y cierre de doble botonadura. Con las rebajas se ha quedado en 45.99 euros.

Este total look de Mango es super versátil y tiene muchas combinaciones posibles según el acto al que tengas que acudir. Si es para ir a la oficina y el dress code es muy formal la mejor opción es usarla con una blusa de cuello halter o de cuello caja y apostar por el blanco, en cuanto a zapatos unas sandalias de tacón. Si tu oficina no tiene un código de vestimenta muy alto o para una cena con una camisa de lino metida solo por un lado tienes un look muy rompedor y si eres un poco más arriesgada el naranja es el mejor color.

Este pantalón de Mango te resolverá muchos looks de oficina.