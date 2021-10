Si tienes un salón pequeño, Ikea tiene el sofá ideal con un precio imbatible

El sofá es algo indispensable en el salón, sea de la medida que sea. Como es obvio, se agradece tener muchos metros cuadrados, para poder poner un sofá lo más grande posible, pero eso no quita que haya sofás realmente cómodos y recomendables de un tamaño inferior. Así que no hay excusa para todo aquél que tenga una casa o un piso no demasiado grande. Porque Ikea tiene una propuesta para ellos, y a un precio muy reducido.

Esa consiste en el sofá Glostad, que encaja como un guante en todo tipo de comedores pequeños. Sus medidas le hacen ser perfecto, y además es tremendamente cómodo. Está pensado para que se puedan sentar dos personas simultáneamente. El tejido Knisa, del que está hecho, es de poliéster, por lo que es realmente suave y resistente. No hay duda de que es genial también para colocarlo en terrazas, ‘chill outs’ e incluso, en otras habitaciones, pues no ocupa casi nada.

Sofá Glostad

Mide 68 centímetros de alto, 121 de ancho y 78 de profundo. Los cojines, por su parte, son de 114×54 cm, así que, en caso de querer tumbarse, es algo complicado, pero es que no está pensado para ello. El espacio que queda bajo el sofá, por otra parte, es de 23 centímetros. Su montaje también es muy sencillo y rápido, de modo que no es necesario tener que llamar a ningún especialista, ni solicitar que lo monten. Con solo una persona, es más que suficiente.

Aunque lo mejor de todo está reservado para el precio: 99 euros. Una ganga se mire por donde se mire, y que no se puede dejar escapar. Ikea vuelve a traer un producto ‘low cost’, y que promete estar en el carrito de todos los que no puedan permitirse comprar un sofá de lujo, cuyo coste puede llegar a ser elevadísimo. O, simplemente, para el que no pueda meter un canapé gigante, ya que le ocuparía todo el espacio que tiene. O para el que viva solo, y no necesite un sofá grande.

Diferente color, mismo precio

Además, Ikea ofrece la posibilidad de personalizar el sofá al gusto de cada uno. Porque lo tiene en dos colores; el azul y el gris oscuro.

Sofá en color gris oscuro

Eso si, no hay de que preocuparse en caso de preferir uno y otro, pues el precio es el mismo en ambos casos.