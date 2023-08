Sonsoles Ónega tiene el vestido más favorecedor del verano: te lo traemos a un clic

Cuando llega el verano, los vestidos se convierten en una de las prendas estrella de la temporada. Existen multitud de tipos de vestidos, con diferentes formas y tonalidades, y todos suelen coincidir en lo bien que quedan y lo mucho que favorecen.

La periodista Sonsoles Ónega siempre ha sido conocida por su estilo elegante y sofisticado. Sin embargo, en el último programa de ‘Y ahora Sonsoles’, Ónega sorprendió a todos con un vestido que no solo era bonito, sino también muy favorecedor. La presentadora llamó la atención del público y los espectadores con este vestido que resaltaba tanto su color de piel como su figura.

Leer más: PARFOIS reta a las mejores estilistas con este vestido sin mangas de su nueva colección

La presentadora de televisión acudió ayer a presentar su aclamado programa ‘Y ahora Sonsoles’ con un impresionante vestido al más puro estilo boho chic que enamoró a todos los allí presentes y a los que la vieron desde casa. En tonos rosa pastel, la presentadora lució más radiante que nunca un vestido de la marca Be Happiness como solo ella sabe hacerlo.

Sonsoles decidió darle su toque personal agregando un maxicinturón de color marrón, que sin duda, dió un giro bastante acertado al vestido, ya que resaltaba su cuerpo de manera sofisticada. Ella casi no mostró los zapatos por el largo del vestido que le cubría hasta los pies.

Este vestido Boho largo de Be Happiness es la prenda que necesitas para destacar en ese evento especial

Visto el éxito en redes sociales del modelito de una de las presentadoras más queridas de la televisión, hemos encontrado esta prenda exclusiva en la web de Be Happiness para vosotros. Se trata del mismo vestido largo de cuello de pico y sin mangas que llevaba Sonsoles. El degradado de colores rosas es uno de sus puntos fuertes y que lo convierten en una prenda tan especial. Su precio es de 109,90 euros.

Este vestido boho de Be Happiness es ideal para cualquier evento. Foto: Be Happiness

También destaca por su bajo acabado en línea evasé con una original abertura, que te permite por ejemplo mostrar una botas cowboy o del estilo que prefieras. La cintura tiene un elástico, lo que hace que se ajuste al cuerpo con comodidad. Además, el vestido viene con un cordón trenzado de antelina a modo de cinturón.

Si quieres demostrar la misma clase que Sonsoles Onega, con este vestido lo conseguirás con creces. Es único y muy elegante, por lo que si tienes algún evento a la vista y te estabas agobiando con el outfit a escoger, esta opción seguro que supera todas tus expectativas. Puedes combinarlo con un cinturón marrón, como ha hecho nuestra querida Sonsoles y un bolso bonito y causarás sensación. También puedes hacerte con unas botas cowboy como estas de Pedro del Hierro si quieres conseguir lucirlo en una situación que requiera un look más casual.

Este vestido largo boho de Be Happiness te hará destacar entre los asistentes de cualquier evento. Foto: Be Happiness

Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros este bonito vestido que ha lucido la presentadora de moda en uno de los programas de más éxito actuales. Si es así, no dudes en visitar la web de Be Happiness y acudir a ese evento veraniego tan especial con un look que todo el mundo recuerde y que te deje fotos llenas de color para toda la vida.