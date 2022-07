Tus «Vacaciones en Roma» necesitan estas prendas de Mango

La nueva colección de Mango para este verano se ha inspirado en las costas mediterráneas italianas y nos ha ofrecido las prendas perfectas para nuestra maleta de vacaciones con las que sentirnos que estamos viviendo la dolce vita aunque vayamos al pueblo.

Ya solo la presentación de esta nueva colección llamada Together Sounds Better no podemos estar más fascinados. A la cita acudieron muchas chicas Mango como Nuria Val, Gemma Galán, Inés Ybarra o Gala González, o personalidades como la fotógrafa Rocío Aguirre o el cantante Guitarricadelafuente, el cual toco en la velada.

En Sicilia en una finca en mitad del campo y a 20 minutos del mar tuvo lugar esta presentación a la que a todos nos hubiese gustado estar invitados. Una de las prendas que más nos ha gustado de está nueva colección de Mango ha sido un vestido hecho con 100% de algodón, con un estampado de flores y margaritas. Un diseño midi y evasé, con cuello cuadrado, manga corta abullonada, puños y panel elásticos. Tiene una abertura posterior, fruncido elástico y forro interior.

Su precio es de 59.99 euros y ya tenemos claro que va a ser un vestido que sí o si vamos a querer en nuestra maleta este verano. Con unas sandalias planas estilo pala y un buen capazo es un combinación irresistible.

También no hemos podido evitar añadir a nuestra cesta de la compra unos pantalones que no pueden ser más preciosos. Hechos en 100% algodón, en un tejido de algodón de estilo tejano vaquero, con estampado de flores y un diseño recto y largo. Son de tiro medio, tienen trabillas, cinco bolsillos, cierre de botones.

Y como aviso tienen un tallaje más grande de lo habitual, están disponibles en rojo (nuestro favorito) y en amarillo. Su precio es de 39.99 euros. Con una camisa de lino blanco y unas sandalias es un look ideal para patearte Roma.

Vive el verano como si estuvieras en la costa siciliana gracias a Mango.