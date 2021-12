Ya era uno de los bolsos más buscados de Mango porque está hecho con piel premium, y ahora está rebajado y volará

Siempre prestamos especial interés a la ropa y nos olvidamos de los complementos, como si fuesen algo más. No es así. Éstos ya son igual de importantes que cualquier jersey, abrigo o pantalón. Seguro que tu armario está repleto de bolsos y aún te cabe alguno más. Nos gusta tener una multitud de estilos y colores para nuestras combinaciones. Ahora se acercan las navidades y la época en la que al menos nos regalamos algún detalle, un bolso no es una mala opción. Seguro que ya has pasado por alguna tienda y has echado el ojo a alguno. Nosotros te recomendamos el más buscado de Mango. Si lo pones en tu lista de Reyes se lo vas a poner muy difícil a la otra persona.

El bolso que no llegará a Navidad

Este bolso es mejor que lo compres tú porque es el más deseado y se encuentra rebajado, así que no creemos que haya mucho stock ni que dure hasta la Navidad. No te lo pienses dos veces, este bolso de piel no pasa de moda, es un básico que debes tener sí o sí en tu armario.

Partimos de un diseño prémium de piel superelegante, atemporal y sofisticado, y ahora mismo se encuentra rebajado al 30%. Debemos felicitar a los diseñadores de Mango por este gran trabajo. Nos encontramos con una confección en corte de piel bovina de alta calidad, textura suave y acabado lleno de movimiento.

Se trata de un modelo de cuero de tamaño mediano (32 centímetros de largo, 12 de alto y 23 de ancho) de cuerpo rectangular con cierre de solapa frontal, bolsillo interior de cremallera y asa corta con hebilla ajustable. Disponible en un trendy color arcilla. Además, de todos estos detalles que lo hacen único, su precio también engancha. Pasa de 60 euros a 40. Ahora entendemos porque esta propuesta es un top ventas.