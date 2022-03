Zara sigue con la obsesión por el verde quetzal con estas prendas de su nueva colección

Las tendencias de cada temporada se van marcando a partir de las nuevas colecciones de las cadenas de ropa más convencionales e incluso a partir de aquellas prendas casi virales que vamos viendo en las redes sociales de las influencers más importantes. Dentro de estas tendencias, algunas se mantienen tan solo por unos meses y otras pueden durar hasta años.

Las modas van y vienen continuamente y en la temporada pasada hemos visto como algunos tonos o prendas que considerábamos de modas pasadas, han vuelto a llenar escaparates de las tiendas más conocidas. Pantalones acampanados, ropa de estilo retro o tonos llamativos como el azul eléctrico y el verde quetzal han sido claros protagonistas.

Algunas marcas como Bershka sacaron colecciones enteras de ropa únicamente dedicada a estos colores y Zara no ha sido menos. Parece ser que la obsesión por el verde quetzal se mantendrá también durante la primavera y así nos lo ha hecho ver Zara con algunos artículos de su nueva colección, como este total look de lo más rompedor y a todo color.

Camisa de lino con bolsillo

Si buscamos una prenda que además de llamativa sea versátil y te pueda servir incluso para ocasiones formales, esta camisa de lino es la opción ideal. Está confeccionada en tejido con mezcla de lino, un material muy suave y cómodo. Tiene un cuello de solapa estilo camisa y manga larga acabada en puño. Cuenta con un bolsillo de plastrón en el pecho y la zona del bajo es asimétrica.

El cierre se sitúa en la parte frontal de la prenda y se trata de un tradicional cierre de botones muy cómodo y sencillo de utilizar. Como hemos dicho, está fabricado con una mezcla de 80% liocel y 20% de lino. Cabe destacar que el liocel es una fibra producida con materias primas y tecnologías que reducen el impacto medioambiental de los procesos de producción. Está disponible en todas las tallas de la XS a la XXL a un precio de 29,95€.

Pantalón slouchy con lino

Para crear el conjunto ideal con la camisa anterior, Zara ha sacado un pantalón con el mismo tejido y color para crear el total look perfecto. Se trata de un pantalón confeccionado con tiro relajado y cintura elástica en tallo vivo ajustable con cordones. Tiene bolsillos de plastrón en la parte delantera y también en la zona de la espalda.

Tiene un largo de estilo tobillero y está disponible tanto en verde como en beige para quien quiera variar un poco en cuanto a colores. Está disponible en todas las tallas desde la XS hasta la XXL para que puedas escoger el que mejor se adapte a ti y podrás encontrarlo en cualquier tienda física de Zara o también en su página web a un precio de 29,95€.

Bolso shopper de piel

No es la primera vez que recomendamos este bolso para completar algún look, y es que es un estilo de lo más versátil y además está disponible en varios colores. Como no podía ser menos, Zara también ha incluido uno en verde quetzal que será perfecto para completar este look tan especial. Se trata de un bolso grande en formato shopper de piel con el detalle de una letra en la parte frontal que podrás escoger tú mismo de forma personalizada.

Cuenta con un interior forrado con un bolsillo para poder tener a mano tus enseres más pequeños e importantes. Es perfecto para poder llevar todas tus cosas sin tener que preocuparte por el espacio. Cuenta con unas cómodas asas de hombro y el cierre es tradicional mediante cremallera. Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Zara o en su página web por 129€.