Zara tiene la camiseta técnica más bonita para hacer deporte por menos de 10 euros

La vida saludable está de moda y el deporte es ahora un estilo de vida. La pandemia de coronavirus nos volvió, por obligación, más sedentarios. Pero ahora cada vez son más las personas que quieren mover su body por salud y salen a correr, se apuntan al gimnasio o incluso se montan uno propio en casa gracias a la venta de maquinaria.

Las marcas de ropa son conscientes de este boom y, como no podía ser de otra manera, se quieren sumar al carro. Es habitual que tiendas como Primark, Oysho o H&M lancen sus colecciones de prendas deportivas, que habitualmente suelen ser más asequibles que las de las firmas tradicionales como Nike, Adidas o Reebok. También lo ha hecho Zara, y a unos precios de derribo.

Prendas más transpirables

No cualquier material vale para hacer ejercicio. Por eso, el gigante de Inditex apuesta por la ropa técnica, que es la que está confeccionada en tejidos técnicos y que otorgan características de las que no se dispondrían si se usaran otros como, por ejemplo, el algodón. Esto lo que hace es que las prendas técnicas sean más transpirables, por lo que no molesta la sensación de humedad al sudar.

En este sentido, Zara, ajo el nombre Join Life, pone a la venta la camiseta técnica con más estilo para hacer deporte. Aunque el modelo que la luce es un hombre, es perfectamente válida para cualquier sexo. Estas son sus características principales:

Cuello redondo y manga corta ranglan

Diseño ergonómico adaptado al movimiento

Tejido elástico en todas direcciones.

Detalle de logo estampado con efecto reflectante.

En su página web, Zara asegura que todas estas prendas que se producen utilizando tecnologías y materias primas que nos ayudan a reducir el impacto medioambiental de nuestros productos. “Trabajamos con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad, salud y calidad de nuestros productos”.

Pero lo mejor de todo es su precio. Si antes tenía un valor de 17,95 euros, ahora la encontraras por tan solo 9,99, por lo que, si te gusta, es mejor que compres varias unidades. Eso sí, solo está disponible en color gris.