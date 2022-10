Atención si tienes más de 45 años y quieres pedir una hipoteca: los problemas que te pondrá el banco

La ley no establece una edad máxima para conceder una hipoteca, sin embargo, la mayoría de las entidades bancarias empiezan a poner muchas pegas a partir de los 45 años.

Esto se debe a que los bancos consideran que para amortizar una hipoteca se necesitan un número mínimo de años y, a partir de los 45, estos se reducen, siendo prácticamente imposible que los bancos la concedan más allá de los 65 por el riesgo del fallecimiento del titular antes de terminar de devolver la deuda.

En esta franja de edad, se suelen conceder hipotecas con un plazo de 10 años de amortización como máximo, lo cual implica que las cuotas mensuales sean notablemente más altas y que les afecte más la subida del Euríbor si se trata de una hipoteca variable.

Hipoteca

Los mejores perfiles para obtener un préstamo hipotecario

Según Idealista, la franja más óptima para solicitar una hipoteca es entre los 35 y los 45 años porque es cuando los clientes gozan de mayor estabilidad económica, tienen ya una cantidad ahorrada y les quedan décadas de trabajo por delante.

La mayoría de los bancos prestan el 80% del importe de la hipoteca, aunque en ciertos perfiles pueden llegar a apostar hasta por el 100%. Según el comparador de productos financieros Help My Cash, esta opción está pensada para personas que quieren comprar una casa, pero no tienen ahorros suficientes para pagar ese 20% extra.

Los perfiles que tienen más posibilidades de recibir una hipoteca de este tipo son los jóvenes que tienen un buen trabajo, porque son potenciales clientes vitalicios, y los funcionarios, ya que tienen un trabajo muy estable y un salario que se irá revalorizando con el tiempo.

Otras características que los bancos tienen muy en cuenta a la hora de conceder una hipoteca es: el endeudamiento previo; el historial crediticio en cuanto a si se han producido impagos en otros préstamos; disponer de patrimonio personal que pueda servir de aval; disponer de otra persona que actúe como avalista en caso de impago y contar con dos titulares en el préstamo hipotecario.