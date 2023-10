Cuidado con dejar el perro atado fuera del supermercado: ahora te pueden multar

Como ciudadanos es nuestra responsabilidad estar al tanto de la nueva legislación que entra en vigor y que puede afectarnos en nuestro día a día. Una clara muestra de ello es la Ley de Bienestar Animal que se ha comenzado a aplicar en septiembre de este año.

Tras la entrada en vigor de la normativa, quienes tienen mascotas habrán de informarse acerca de sus nuevas responsabilidades, pero también de las sanciones que habrán de hacer frente si incumplen las reglas de la nueva legislación, que pueden alcanzar los 200.00 euros.

Infracciones leves

Entre las distintas sanciones leves que contempla la nueva legislación figura la no comunicación de la pérdida o sustracción de un animal de compañía, pero también la no esterilización de los gatos con acceso a otros animales que no estén controlados.

La sustracción de un animal de compañía es una infracción leve. Foto: Freepik.

De la misma manera, la circulación de mascotas por espacios públicos sin supervisión o el hecho de dejarlas atadas, tendrán la consideración de infracción leve, según indica el diario 20 minutos.

Asimismo, los propietarios del animal incurrirán en este tipo de sanción si lo dejan en condiciones perjudiciales para su salud, como en el interior de un coche cerrado, o en el domicilio por más de 24 horas.

Cabe destacar que el periodo permitido aumentará hasta las 72 horas en el caso de los gatos y los animales enjaulados. Con todo, quienes cometan infracciones de carácter leve se enfrentarán a multas por valor de entre 500 euros y 10.000 euros.

Infracciones graves

El importe de la sanción en el caso de las infracciones graves estará comprendido entre los 10.000 euros y los 50.000 euros. La no identificación del animal de compañía, el envío de animales vivos fuera de la ley, así como el abandono o el robo de un animal son algunas de ellas.

La multa por una infracción grave puede alcanzar los 50.000 euros

También se considerará una infracción grave el uso de métodos agresivos en la educación del animal, la administración de substancias no prescritas por el veterinario, la modificación sin autorización veterinaria o el uso de animales como recompensa sin autorización.

Las personas que cometan más de una infracción leve en un plazo de tres años también se enfrentarán a una sanción de carácter grave, de la misma manera que las que retiren gatos comunitarios sin seguir la ley o mantengan animales de forma permanente en terrazas, balcones o patios.

Infracciones muy graves

En el caso de las infracciones muy graves el importe podrá dispararse hasta los 200.000 euros, por ejemplo, si se incumplen la legislación y fallece el animal, se realiza la muerte asistida de animales sin los medios adecuados o se adiestran animales para peleas.

El adiestramiento de animales para peleas es una infracción muy grave. Foto: Freepik.

El uso de animales domésticos para el consumo humano, el uso de animales en actividades prohibidas, la cría de animales de compañía utilizando la selección genética y deteriorando su salud o la muerte de gatos comunitarios fuera de los casos recogidos en la legislación serán infracciones graves.

Por otro lado, las personas que cometan más de una infracción grave a lo largo de un periodo de tres años, podrían verse obligadas a desembolsar el importe correspondiente a una multa muy grave.