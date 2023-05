Evita estos días si tienes que hacer transferencias urgentes

Las transferencias bancarias son uno de los métodos más utilizados para enviar dinero debido a su facilidad y rapidez. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen ciertos días en los que las transferencias pueden demorar más de lo esperado, lo que puede generar problemas, especialmente si se trata de un pago urgente.

Para evitar contratiempos, es recomendable conocer los días en los que no es aconsejable realizar una transferencia bancaria si se desea que llegue lo antes posible a su cuenta de destino. A continuación, se detallan los plazos de demora según se realice la transferencia en días viernes, fines de semana o días festivos.

Hay días en que las transferencias demoran más de lo habitual. Foto Freepik

Transferencias los viernes

Las transferencias bancarias realizadas los días viernes entre bancos suelen acreditarse en el mismo día, siempre y cuando sean entre entidades nacionales y se realicen dentro del horario establecido por cada banco. Por lo general, los bancos tienen una hora límite para recibir transferencias, que varía según la entidad y suele estar entre las 16:00 y las 19:00 horas. Si la transferencia se realiza después de ese horario, deberá esperar hasta el lunes para que se procese. En el caso de transferencias entre bancos extranjeros, es posible que haya un retraso debido a la diferencia horaria y que la transferencia no se haga efectiva hasta el lunes.

Transferencias los fines de semana

Si se realiza una transferencia entre bancos después del horario de corte de la entidad bancaria los viernes, o durante el sábado o domingo, la transferencia se procesará el lunes siguiente cuando las oficinas vuelvan a trabajar. Esto significa que puede haber una demora significativa si se necesita que el dinero llegue rápidamente a su destino. Es importante tener en cuenta este factor si la transferencia es urgente.

Transferencias en días festivos

Durante los días festivos, los bancos no operan y no realizan transferencias. Además de los festivos nacionales, cada comunidad autónoma puede tener sus propios días no laborables, por lo que es necesario considerar el origen y destino de la entidad bancaria desde la cual se realiza el envío. A nivel nacional, los días no hábiles en los que los bancos no operan suelen ser los sábados y domingos, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Día del Trabajador, Día de Navidad y el 26 de diciembre.