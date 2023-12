Garamendi (CEOE) exige al Gobierno discutir otras medidas antes que el SMI

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha instado al Gobierno a priorizar la discusión de otras medidas antes de abordar la controvertida subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Durante una jornada junto al Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Garamendi resaltó la importancia de abordar la indexación de los contratos públicos y la implementación de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para el sector agrario.

En referencia a la indexación del SMI, Garamendi afirmó que es una cuestión de «justicia» y respondió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalando que los empresarios ya pagan «muchísimos impuestos».

«Sé que ayer la ministra de Hacienda ha debido decir, no, es que esto si no lo pagan los españoles… También muchas cosas. Y también somos los españoles, en este caso las empresas de este país, los empresarios, los autónomos, los que pagamos muchísimos impuestos (…) Por tanto, yo creo que es algo de justicia», ha recalcado para defender la indexación del SMI a los contratos públicos.

Asimismo, expresó su descontento con las respuestas generadas desde distintos ministerios, enfatizando que la CEOE solo dialoga con un Gobierno unificado. «El Gobierno es uno, no son quince, ni son tres. A mí no me vale que el Ministerio del Trabajo diga, pues efectivamente, a mí me parece bien, lo voy a consultar. Directamente, cuando estemos en la mesa, di qué es lo que opina el Gobierno. Por tanto, lo que yo no voy a entrar es a ver si convenzo a una parte o a otra», ha indicado.

El líder empresarial hizo un llamado al respeto por los miles de autónomos y pequeñas empresas en España, instando al Gobierno a indexar los contratos públicos al aumento del SMI. Además, destacó la necesidad de considerar a los trabajadores del campo, donde el salario mínimo también tiene un impacto significativo.

Garamendi recordó al Gobierno que la subida de las cotizaciones de la Seguridad Social está generando mayores ingresos y solicitó una reflexión sobre las implicaciones para los empresarios antes de decidir subir el SMI. También exigió que se respete el acuerdo alcanzado en mayo entre sindicatos y patronal, que contempla una subida del 3% en el SMI y un 1% adicional en caso de desviación inflacionaria.

Las propuestas de la CEOE para la subida del SMI incluyen la modificación de la normativa de revisión de precios en contratos públicos y un régimen de deducciones del 20% en cuotas empresariales para el sector agrario. Estas peticiones fueron discutidas durante la segunda reunión para la subida del SMI, donde los sindicatos expresaron su disposición a considerar la indexación, pero rechazaron la bonificación propuesta para el campo.

El Ministerio de Trabajo aseguró estudiar ambas cuestiones, señalando que la decisión no recae únicamente en su competencia, sino también en los ministerios de Economía y Hacienda.