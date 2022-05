Garamendi rechaza la intervención del Gobierno en el pacto de rentas

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves que el Gobierno «no debe intervenir» en el pacto de rentas, ya que es un acuerdo entre trabajadores y empresas.

El presidente de la patronal ha participado este jueves en Barcelona en la Reunión Anual del Cercle d’Economia y se ha referido así, en declaraciones a los periodistas, a las negociaciones entre la CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, que de momento, se han dado por cerradas durante este año.

«La CEOE no se levanta nunca ni rompe nada, pero, lógicamente, si una oferta que te plantean no es negociable… No es que nosotros rompamos, no rompemos nada», ha subrayado.

Leer más: CEOE y los sindicatos rompen la negociación para la subida salarial de este año

«Hay que tener mucha prudencia entre todos y dejarnos de hacer política electoralista y jugar un papel de moderación y tranquilidad», ha pedido Garamendi, que ha confirmado que la negociación con no estaba siendo fácil. Asimismo, ha reclamado «prudencia» salarial, ya que es momento «delicado» tanto para la economía como para las empresas, especialmente para las pymes.

Fuentes de la CEOE han asegurado a Efe, que las negociaciones con los sindicatos no están técnicamente rotas, y que la semana que viene se convocará a la cúpula de la patronal para analizar la situación. Aunque en todo caso, Garamendi ha explicado que las decisiones sobre los acuerdos nacionales de convenios son una propuesta, pero que luego son las empresas las que deben pactar con los sindicatos qué medidas aplican.

Una negociación complicada

«Los sindicatos y organizaciones empresariales negociadoras del V AENC dan por cerrado el proceso de negociación para este año», ha anunciado CCOO, debido a la «diferencia insalvable» de la cláusula de revisión salarial que reclaman los sindicatos, algo que también confirman desde UGT y desde CEOE, aunque estos dos han dado la posibilidad de que se puedan retomar las negociaciones más adelante.

Las negociaciones quedan por ahora totalmente paralizadas y solo cabría la posibilidad de que se retomasen con el paso de los meses, antes de final de año, señalan en fuentes del diálogo social que, sin embargo, dan prácticamente por perdida la posibilidad de acuerdo salarial.

Las cláusulas de revisión salarial ha sido el principal factor por el que se han paralizado estas negociaciones. Estas cláusulas exigen, de forma anual a los sindicatos, compensar la pérdida de poder adquisitivo por el alza del IPC, algo que CEOE ha rechazado de facto en todo momento, al considerar que las pequeñas y medianas empresas no pueden sostenerlas. En cambio, para CCOO y UGT, teniendo en cuenta el crecimiento de la inflación, la inestabilidad e incertidumbre de los precios, la cláusula de revisión salarial es «fundamental».