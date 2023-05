Impuestos, vivienda, Ifema y Mercamadrid: las claves económicas del debate de Economía Digital

Pocos asuntos pueden despertar unanimidad entre cinco partidos con posturas e ideologías tan contrapuestas como Más Madrid, PP, Ciudadanos, PSOE y Vox. Sin embargo, y en materia local, los cinco portavoces económicos de los partidos con representación en la capital han coincidido en al menos tres: no van a subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), apuestan por la reindustrialización de la ciudad y por el impulso económico y turístico que aporta Ifema.

A partir de ahí, matices, puntos de encuentro y otros con propuestas diametralmente opuestas. Los responsables económicos de los cinco grupos que participaron en el ‘Debate 28M. Un modelo económico para Madrid’ que organizó Economía Digital contrapusieron sus ideas para la ciudad de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo.

En algunas de ellas, como en la bonificación del IBI al 95% para los negocios centenarios, casi coincidieron los cinco. En otras, como la gestión de los mercados municipales, las posturas fueron totalmente diferentes. La posible reforma de la Ley de Capitalidad para aclarar cuáles son las competencias municipales y añadir otras que ahora mismo le son impropias también concitaron el acuerdo de la mayoría. Estas son algunas de las ofertas económicas que hacen las formaciones para el próximo mandato municipal.

La ciudad de 15 minutos de Más Madrid

Médico, escuela, comercio, trabajo… Todo a un paseo desde casa. Una de las principales propuestas de Más Madrid, la formación que ganó las elecciones en 2019 con Manuela Carmena al frente, es hacer que todos los servicios fundamentales para la vida diaria estén a solo un cuarto de hora de los hogares, una apuesta urbanística fundamentada en más redes radiales de transporte público.

Una apuesta que, en palabras del responsable económico de la candidatura que lidera Rita Maestre, Miguel Montejo, ponga al Ayuntamiento a la vanguardia de estos cambios: «Frente a una administración que pretende ser ausente, creemos que necesitamos una administración atractiva y emprendedora que llegue donde el mercado privado no llega o que interactúe con los mercados perfectamente imperfectos, como el de la vivienda», aseveró Montejo.

Una idea clara de ciudad es uno de los tres ejes en los que trabaja su candidatura. Los otros dos son la reindustrialización, con un desarrollo de los polígonos industriales y programas de rehabilitación energética de vivienda, y una formación específica para los empleados que necesita la ciudad. Para ello, la reforma de la Agencia de Empleo municipal es una de las claves, así como impulsar una Agencia de Desarrollo Local que fomente el pequeño comercio.

En el ámbito fiscal, Más Madrid apuesta por mantener el IBI como está pero sí fomentar un «IBI joven» que permita una rebaja del tributo si se alquilan pisos a menores de 35 años sin subidas de la renta.

El Madrid de oportunidades del PP

La concejala delegada de Hacienda y candidata del PP, Engracia Hidalgo, valoró la gestión de los gobiernos populares en la Comunidad y en la capital que han permitido que Madrid haya pasado de ser únicamente la “capital administrativa” en los 80 a convertirse en la ciudad líder en renta per cápita del país.

Hidalgo aseveró que el reto de futuro es la transformación digital, así como fomentar la formación económica en las escuelas y crear polos urbanísticos y de innovación. El objetivo: “Hacer de Madrid una ciudad atractiva para vivir, disfrutar e invertir”.

La concejala defendió la gestión al frente de las Cuentas del Consistorio, con las ayudas directas a empresarios durante la pandemia y las rebajas impositivas. En este sentido, Hidalgo ha apostado por recortar el IBI hasta el mínimo legal (0,4%) y también el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del 4 al 3% “a lo largo de la legislatura”.

Sobre vivienda, la edil apostó por profundizar en las políticas urbanísticas de esta legislatura, desarrollando protocolos urbanísticos que impedían que se hiciera de vivienda. Así, ha insistido en que este año se han licitado 4.000 viviendas por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda, que se sumarán a las 6.000 existentes.

Videojuegos y start-ups: la apuesta de Cs

El responsable de Economía del Gobierno municipal y candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, puso en valor la apuesta que el Consistorio ha hecho por parte de nuevos nichos de mercado en el sector servicios y que generan alto valor añadido: fintech, videojuegos o incluso el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

A su juicio, la gran concentración de talento y capital humano e inversor está permitiendo que Madrid “se lleve el gato al agua” con respecto a otras ciudades, como demuestra la apertura de hoteles de cinco estrellas en la ciudad.

Sobre turismo, Redondo defendió trabajar por atraer viajeros de calidad, así como seguir apoyando al sector hostelero y al comercio. También defendió trabajar para evitar el límite temporal de Mercamadrid, cuya concesión termina en 2032, y crear un centro de innovación para el sector foodtech.

El concejal definió Madrid como “ciudad-estado” con cada vez más competencias, algo que debería contemplarse en una Ley de Capitalidad que permita obtener más recursos.

La propuesta del PSOE: una Ley autonómica de capitalidad

La concejala y ‘número tres’ del PSOE a las próximas elecciones municipales, Enma López, defendió que, además de reformarse la Ley estatal de Capitalidad, debería aprobarse una ley a nivel autonómico por el que se le cedan las políticas activas de empleo al Consistorio madrileño. Algo que permitiría crear una agencia local de desarrollo económico con la que aprovechar las «ventajas de ser la capital de España». «El Ayuntamiento de Madrid es la mayor empresa de Madrid, tenemos que aprovechar esa fortaleza y ser eficaces en el gasto público», ha defendido la jefa de campaña de la exministra Reyes Maroto.

López cuestionó las bonificaciones fiscales que han permitido que el Ayuntamiento deje de ingresar 600 millones de euros, con los que se podría haber financiado algunos proyectos estratégicos como el soterramiento de la A-5 o la eliminación del Scalextric de Puente de Vallecas.

El PSOE apuesta por el IBI social, una propuesta consensuada con todos los partidos presentes en el Ayuntamiento pero que no ha sido desplegada por el Equipo de Gobierno. Además, también proponen bonificar el 95% de la cuota de los comercios centenarios como forma de proteger el patrimonio de la ciudad.

Además, López también puso sobre la mesa de debate la creación de un Instituto Municipal de Mercados, que se encargue del mantenimiento de los mismos y que permita también acercar este modelo de comercio local a la ciudadanía, de una manera similar a como lo hacen otras capitales como Barcelona o Valencia.

Menos impuestos y adiós a Madrid 360

La responsable económica de Vox en la capital y funcionaria de carrera, Arantxa Cabello, cuestionó con dureza las rebajas fiscales que defendieron los concejales Hidalgo y Redondo. Rebajas que, dijo, no se han producido, dado que una mínima bajada del gravamen se ha compensado por el incremento de la base.

Cabello insistió en reducir la imposición tanto como se pueda -“Queremos para Madrid una ciudad donde los impuestos que se paguen sean los estrictamente necesarios”-, así como en una retirada de la ordenanza de movilidad que impide que determinados vehículos puedan circular por el centro de la capital.

“Queremos un Madrid en libertad donde la gente se pueda mover y que no haya segregación porque no te puedes comprar un vehículo eléctrico”, denunció. Algo que afecta sobre todo a los autónomos y las pequeñas empresas, que no pueden acceder a los últimos avances tecnológicos.

En materia fiscal, también deploró que a pesar de que no se hayan bajado los impuestos, tampoco se haya recortado el déficit y haya aumentado la deuda.