Si vuelves a cometer esta infracción la DGT no te multará

La Dirección General de Tráfico de España ha dado una buena noticia a los conductores al anunciar que ya no se multará a aquellos que no lleven su carnet de conducir en formato físico. Hasta el momento, los conductores estaban obligados a llevar su carnet de conducir en formato físico y si un agente de tráfico lo requería y el conductor no lo tenía, se le multaba.

Sin embargo, la DGT ha reconocido que los tiempos están cambiando y cada vez es más común utilizar el smartphone para todo tipo de actividades cotidianas, incluyendo la identificación personal. En este sentido, la DGT ha desarrollado una nueva aplicación móvil que permitirá a los conductores llevar su carnet de conducir en formato digital en su teléfono inteligente.

La nueva aplicación de la DGT permitirá a los conductores llevar una versión digital de su carnet de conducir en su teléfono móvil, lo que significa que ya no tendrán que llevar el carnet de conducir en formato físico. Además, la aplicación también permitirá a los usuarios acceder a otros servicios relacionados con la conducción, como la consulta de puntos del carnet de conducir, la obtención de certificados de conductor, y la verificación de datos personales.

Ya no se multará a aquellos que no lleven su carnet de conducir en formato físico. Foto Víctor Lerena – EFE

‘MiDGT’

La aplicación «MiDGT» está disponible tanto para dispositivos Android como iOS, y permite a los conductores acceder a una amplia variedad de servicios relacionados con la conducción. Además de llevar el carnet de conducir en formato digital, también te permite centralizar toda la información del vehículo en el dispositivo: acceder a los papeles del seguro, de la ITV, la información técnica del vehículo, el distintivo medioambiental y los datos del propietario.

Otra función útil de la aplicación es la capacidad de pagar multas pendientes directamente desde el dispositivo móvil, lo que ahorra tiempo y evita desplazamientos innecesarios. Para acceder a la aplicación, se requiere un certificado digital o credenciales de CL@VE, lo que garantiza la seguridad y privacidad de la información de los usuarios.