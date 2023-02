Pensión de jubilación para amas de casa: como conseguir casi 6.800 euros

Desde septiembre de año pasado, las empleadas del hogar cotizan a la Seguridad Social, por lo que tienen derecho a acceder a la prestación por desempleo como la pensión contributiva de jubilación. No obstante, para poder alcanzar la pensión contributiva de jubilación es necesario una cotización mínima.

Para optar a una pensión de jubilación contributiva en España, es necesario haber cotizado a lo largo de 15 años, dos de los últimos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de la jubilación.

Pensión no contributiva de jubilación

Las amas o amos de casa que no hayan podrido cotizar los años requeridos por la Seguridad Social, podrán acceder a la pensión no contributiva de jubilación, con la que no se exige un periodo mínimo de cotización. Esta pensión está destinada a personas que se encuentran en una situación de necesidad y carecen de recursos suficientes para su subsistencia.

Limpiadora del hogar. Pixabay.



Aunque no exista una cotización mínima para acceder a esta prestación no contributiva, sí que hay que cumplir con un seguido de requisitos. Como en la mayoría de pensiones, para poder acceder a una pensión no contributiva, hay que cumplir una serie de requisitos. La edad mínima para pedir una pensión no contributiva es de 65 años o más y va principalmente destinada a aquellas personas que carecen de ingresos suficientes para subsistir.

Entre ellos, también se requiere no tener derecho a una pensión contributiva, por no haber cotizado el periodo mínimo, y tener unos ingresos anuales inferiores a 5.899,60 euros al año, incrementándose en función del número de convivientes en la unidad familiar.

Subida de las pensiones

Este año las pensiones contributivas y la prestación del Ingreso Mínimo Vital subirán un 8,5%, según el Índice de Precios de Consumo (IPC), un indicador que mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios consumidos por las familias en España, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Por su parte, las pensiones no contributivas mantendrán para el próximo ejercicio la subida del 15% que se les aplicó el pasado mes de julio en virtud de una enmienda pactada por el Gobierno con Bildu en el marco de la negociación presupuestaria.