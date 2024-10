Sánchez ‘revende’ el Bono Alquiler Joven, una cuantía congelada en 200 millones desde 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ‘revendido’ el Bono Alquiler Joven, un programa en vigor desde el año 2022 y dotado con 200 millones de euros, como respuesta a las manifestaciones masivas por el derecho a la vivienda de este domingo, a pesar de que su reparto fue acordado con las Comunidades Autónomas a principios de mes.

En una intervención desde Barcelona, Sánchez ha avanzado la decisión del Consejo de Ministros, que tiene que avalar la decisión de la Conferencia Sectorial de Vivienda que se reunió el pasado 3 de octubre y donde se aprobó las cuantías que recibirá cada una de las comunidades autónomas.

«Sé que si no reaccionamos con contundencia, la sociedad española acabará dividida en dos clases. Yo no quiero una España en la que haya propietarios ricos e inquilinos pobres«, ha dicho el presidente. «La manifestación que se produjo ayer en Madrid, el Gobierno de España la escucha con atención y comparte su demanda. La situación es difícil porque es evidente que los precios de los pisos no han dejado de subir, la oferta es escasa y a menudo la calidad de la oferta es deplorable», ha explicado.

200 millones, congelados desde 2022

El Bono Alquiler Joven fue una medida adoptada a principios de 2022 y da una ayuda de 250 euros al mes, durante un plazo de 2 años para cada joven, para facilitar su emancipación o en el acceso a un alquiler. La cuantía permanece congelada por la falta de Presupuestos para 2024.

La Conferencia Sectorial aprobó un reparto de 34,2 millones de euros a Andalucía; de 7,6 millones a Aragón; 6,6 millones a Asturias; 4,8 millones a Baleares; 10,6 millones a Canarias; 3,8 millones a Cantabria; 10,8 millones a Castilla y León; 8 millones a Castilla-La Mancha; 29 millones a Cataluña; 6 millones a Extremadura; 11,4 millones a Galicia; 3,4 millones a La Rioja; 31,8 millones a Madrid; 8,8 millones a Murcia; 22,8 millones a Comunitat Valenciana; y 200.000 euros para Ceuta y Melilla, respectivamente.

Este acuerdo de principios de mes tiene que ser refrendado por el gabinete y, después, de nuevo, ratificado por la Conferencia Sectorial. «Una vez ratificado y cumplidos los trámites administrativos, el Ejecutivo precederá a la remisión de las resoluciones con las cantidades respectivas a las comunidades autónomas para que acepten y pueda realizarse la transferencia para sus respectivas convocatorias», indicó el Gobierno en un comunicado.

En este sentido, Sánchez ha reclamado a las 11 comunidades autónomas que gobierna el PP a que aceleren los trámites para la concesión de estas ayudas. «Necesitamos que todas las administraciones arrimen el hombro y, para empezar, que apliquen la ley de Vivienda, porque es una buena ley que ofrece herramientas muy útiles», ha dicho.