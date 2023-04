Hacienda investigará el traslado de Ferrovial en búsqueda de motivos económicos «válidos»

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha anunciado que su organismo revisará el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos para determinar si «existe un motivo económico válido» que justifique esta decisión.

Fernández ha asegurado que esta revisión se realizará de manera normal, como se hace con «cualquier otra operación» de este tipo, y que no ha recibido “ningún tipo de indicación” por parte del Ministerio o del Gobierno.

“Esto es una operación fea. Una operación de escisión, canje o cambio de domicilio […] y como otras muchas que se realizan en España. Y la inspección de la Agencia Tributaria comprueba, cuando corresponde, estas fusiones para ver si existe o no existe un motivo económico válido que sea el fondo de la operación”, explicó Fernández.

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, a su llegada para dar la rueda de prensa de presentación de la campaña de la Renta 2022, este martes en Madrid. EFE/ J.J. Guillén

Según la directora de la AEAT, «si existe un motivo económico válido no habrá ningún problema», pero si se detecta que no hay un motivo económico válido para el traslado, Ferrovial podría enfrentar una regularización importante, aunque «no es posible» anticipar una cifra, ya que todavía no se ha llevado a cabo ninguna comprobación.

Un proceso largo

Fernández ha explicado que la Agencia Tributaria realiza inspecciones en fusiones y operaciones similares -que están sujetas a los regímenes de fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y canje de valores-, pero solo en determinados momentos, con el propósito de evaluar si existe un motivo económico real detrás del movimiento de la sociedad.

La directora ha mencionado que existen líneas estratégicas para estas revisiones y que se seleccionan las operaciones a analizar en función de los riesgos fiscales aparentes que presente cada entidad, sin tener un calendario definido, «sino que se llevan a cabo año tras año con planes» específicos.

Fernández también ha indicado que este proceso se abrirá en el momento adecuado y que estas revisiones suelen ser largas, con una duración de uno o dos años.