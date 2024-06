BBVA descarta vender su participación en Telefónica para financiar la opa sobre Sabadell

El reloj de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell no se detiene. La entidad presidida por Carlos Torres podría necesitar más financiación de la prevista, y algunos rumores de mercado apuntan a su participación en Telefónica como balón de oxígeno. Esta situación, por el momento, está fuera del perímetro de actuación de la compañía.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado admitir a trámite la solicitud de la opa que BBVA ha presentado sobre Banco Sabadell. Este nuevo paso vuelve a presionar a la entidad de Carlos Torres para pensar posibles ‘planes B’ si llegado el momento necesita más financiación.

BBVA tiene el 4,8% del capital en Telefónica, lo que supone un valor superior a los 1.100 M€. Una cantidad que no ha dejado de crecer en 2024, donde la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha tenido un rebote superior al 17%.

La posición de BBVA en Telefónica, y el tsunami corporativo con la entrada de la Sepi y STC en el último año, más el aumento de participación de CriteriaCaixa, ha sido el impulsor de esos rumores que sitúan al banco fuera del operador azul.

Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, BBVA mantiene firme su decisión de permanecer en Telefónica. Su posición es financiera, algo que nunca ha negado el propio Carlos Torres; pero el peso dentro del operador de telecos es mucho más importante de lo que parece.

BBVA y su consejero

Hay una norma no escrita dentro del Consejo de Administración de Telefónica que ‘exige’ una participación del 6,6% dentro del capital para tener un consejero. Con BBVA esto no se cumple, al igual que no se cumplía en su momento en el ‘universo La Caixa’.

BBVA tiene un sillón en el Consejo de Telefónica con el 4,8%. Y no necesita más. Se trata de algo negociable en base a cuotas de representativas entre el número de acciones totales y el que tiene cada compañía.

Ese sillón, por tanto, se trata de algo muy valioso en estos momentos con una participación muy por debajo, por ejemplo, del 10% que tiene la Sepi —y que de momento solo tiene un consejero—.

El único problema para BBVA sería que hubiera una reordenación del Consejo de Telefónica, y que con el aumento de consejeros, o con una nueva redistribución basada en porcentajes, pudiera perder su sillón. En ese momento quizá sí perdería algo de valor su participación dentro del operador azul, y en esos momentos sería mucho más financiera de lo que argumenta en estos momentos Carlos Torres.

La tensión entre Sabadell y BBVA

Hace unos días trascendió que Sabadell calcula que BBVA tendría que aumentar a 15.000 M€ la retribución prevista para 2024 y 2025 para que los accionistas de la entidad catalana reciban el mismo pago, de 2.400 M€, que ésta prevé dar en solitario.

El banco calcula, teniendo en cuenta la participación del 16% que los accionistas de Sabadell tendrían en BBVA una vez se completase la fusión, que la entidad presidida por Carlos Torres repartirá unos 11.250 M€ entre 2024 y 2025 (7.500 M€ en efectivo y 3.750 M€ en recompra) a lo que se sumaría los 2.400 M€ que Sabadell tiene previsto repartir en solitario, de tal forma que se alcanzaría una cifra de 13.700 M€.

Con esta cifra total de reparto, los accionistas de Sabadell recibirían unos 2.200 M€, es decir, 200 M€ menos que si la entidad continuase con su proyecto en solitario, tal y como defiende el consejo de administración desde el pasado 6 de mayo, cuando rechazó la oferta de fusión de BBVA. De esta forma, para que el 16% de accionistas de Sabadell recibiese 2.400 M€, BBVA tendría que aumentar su dividendo en 1.300 M€, hasta los 15.000 M€.

Apenas unos días después ha sido el turno para BBVA. Carlos Torres ha explicado a sus accionistas que la intención es conseguir mayor eficiencia y rentabilidad.

«Formarán parte de un banco más fuerte y competitivo», explicaba Torres, animando así a participar en la junta extraordinaria del 5 de julio.

Torres ha querido trasladar a los accionistas, especialmente a los minoritarios, el objetivo de la junta, que se celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao, y la propuesta de la opa sobre Sabadell, que consiste en un canje de una nueva acción de BBVA por 4,83 títulos de Banco Sabadell.

Torres insiste en que esta ampliación «no supondrá, por tanto, desembolso alguno por parte de los accionistas de BBVA» y defiende que la unión de ambas entidades «reforzará» el posicionamiento del banco y escala en el mercado español, al tiempo que se conseguirá «una mayor eficiencia y rentabilidad».