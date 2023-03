Telefónica maniobra para tener la NBA y la Euroliga ante la indiferencia de Dazn

Telefónica advertía hace años que Movistar+ era la casa del baloncesto. Durante un periodo lo ha sido, con la NBA y la Liga Endesa en exclusiva, pero no tenía plenos derechos sobre la Euroliga. Una situación que puede revertirse ante la despreocupación de Dazn, actual propietaria de los derechos en España -debido a su obsesión por el fútbol-.

En concreto, en los próximos meses vencen los derechos televisivos de la NBA (en manos de Movistar+) y la Euroliga (máxima competición del baloncesto europeo que posee Dazn). Toca renovar ambos contratos y, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, Movistar+ se posiciona como máxima favorita -y casi única candidata- para tener los contenidos en exclusiva los próximos años, sobre todo, por la indiferencia de los posibles rivales. Esta situación encaja a la perfección con el discurso de la compañía, que en estos momentos trabajaría para poder ofrecer los mejores contenidos a sus clientes.

Y es que, desde hace meses, han surgido rumores de que Dazn irrumpiría en la pugna por los derechos de la mayor competición de baloncesto del mundo, la NBA. Pero lejos de esta premisa, la realidad en la plataforma de ‘streaming’ es que ni siquiera se plantea retener el contrato audiovisual de la Euroliga que en 2023 toca a su fin después de tres campañas.

La cuestión es que, en estos momentos, Dazn debería tener casi todo listo para la renovación de los derechos y, tal y como ha podido saber este medio, la única preocupación ahora mismo dentro de la plataforma es maximizar la inversión llevada a cabo en el fútbol. Algo, aseguran dichas fuentes, que no es comprensible puesto que la Euroliga había proporcionado una profundidad de catálogo muy buena a Dazn. Sobre todo, en un contexto donde han subido precios, pero no han mejorado servicios.

Esta desmotivación de Dazn con respecto a la máxima competición del baloncesto europeo ha extrañado a algunos de sus socios internacionales, principalmente, porque fue la Euroliga la que abrió ciertas puertas en el mercado español, debido a la importancia de los equipos nacionales en esta competición. Real Madrid y FCBarcelona han llegado a varias Final Four en la última década.

Ante esta situación, Telefónica, a través de Movistar+, tiene el camino despejado para llevarse unos derechos cuyo coste no es tan elevado como pueda ser el fútbol. Sin embargo, y pese a que puede parecer que sus audiencias son limitadas, el impacto de marca de poseer la Euroliga es un valor añadido.

Con esta jugada, Movistar+ volvería a reinar con todas las retransmisiones del baloncesto en exclusiva. Una situación que acercaría a los aficionados de este deporte a su plataforma como única alternativa. No obstante, es cierto que desde hace años también existen acuerdos con terceros para compartir. Así, hasta que no se conozcan todos los detalles de los contratos no se sabrá.

Telefónica y la NBA

Lo que parece más cantado, y existían pocas dudas, es que Movistar+ seguirá con los derechos de la NBA. Hace unos meses, incluso, un alto directivo de la liga dejaba claro en una entrevista con el diario Cinco Días que el operador azul era la mejor opción.

Esta declaración de intenciones, y la ausencia absoluta de ganas de Dazn de moverse en el ámbito del baloncesto, señala el camino para Telefónica en una relación con la liga americana que dura más de 25 años.

Ambas cuestiones deberán cerrarse en los próximos meses. Los contratos cumplen al final de esta temporada y, por norma general, las renovaciones se hacen antes de que finalicen las finales de ambos torneos. Sobre todo, para dar certidumbre a los equipos en lo que respecta al dinero que pueden generar por estos derechos.