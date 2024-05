Primer contratiempo para Sevilla al mes de llegar a la presidencia de Unicaja por la paga variable

Unicaja no termina de desprenderse del ruido mediático. El banco, que hace un mes nombró a José Sevilla nuevo presidente no ejecutivo, encara este lunes una jornada clave para rebajar la tensión laboral. La cúpula de la entidad malagueña se verá mañana con los sindicatos que representan hasta un 75% de la plantilla para acercar posturas tras suprimir la paga variable.

La no retribución de los incentivos variables ha caído como un jarro de agua fría entre los empleados, quienes consideran que el movimiento no se ajusta a la realidad del banco malagueño. Unicaja justificó la decisión por no haber cumplido la plantilla con los objetivos fijados para 2023. Los trabajadores creen que los resultados cosechados son una muestra de que el trabajo está bien hecho.

Estas diferencias han conducido a que parte del personal vaya a la huelga este lunes. A la vez, los sindicatos que representan al 75% de los empleados, se reunirán con la dirección de Recursos Humanos para tratar el tema.

Un mes de la ‘era Sevilla’ en Unicaja

Ni un mes ha transcurrido desde que Sevilla tomó la presidencia y Unicaja ya tiene un nuevo contratiempo. Poco puede hacer Sevilla en este tema, dado que tiene funciones institucionales y no ejecutivas. Pese a ello, la llegada del nuevo presidente se antojó como un cambio de era que, de cara a los sindicatos, no se ha dado después del movimiento de la entidad.

Unicaja remarcó que la renovación del Consejo de Administración, del organigrama y, hasta incluso, de la imagen corporativa, sentaba las bases de un nuevo proyecto en el que la plantilla tendría mejor consideración que con el anterior CEO. Hasta antes de la supresión de la paga variable, los empleados denotaban «signos positivos«.

La notificación de la dirección de Unicaja retrotrajo a los trabajadores a los tiempos de Menéndez. Fuentes sindicales detallan a este diario que la no retribución de los incentivos variables es un «error» de Unicaja, ya que se ha echado encima a la plantilla en un momento en el que comenzaba a haber más cordialidad.

Unicaja triplicó beneficios en el primer trimestre

Otros sindicatos tildaron de «vergonzosa» la decisión de la entidad andaluza por negarse a pagar los incentivos cuando han cosechado beneficios millonarios. Unicaja cerró 2023 con unas ganancias ligeramente inferiores a las del año precedente de 267 millones. Pero el primer cuarto de 2024 ha comenzado bien para el banco, triplicando el beneficio trimestral, hasta 111 millones.

Como informó este medio, las organizaciones sindicales consideran que la firma malagueña ha pecado de «falta de transparencia», ya que los empleados trabajaron durante el pasado año de la misma manera que el precedente sin conocer cuáles eran los objetivos.

La decisión ha provocado una brecha entre el personal, puesto que hay trabajadores de la red de oficinas que sí que han percibido una parte –entre un 50% y un 60%- de la paga variable, mientras que a otros se la han denegado.

Isidro Rubiales, nuevo CEO de Unicaja Banco.

Voluntad de dialogar

La situación ha desembocado en que mañana habrá una huelga convocada por Suma-t, mientras que el resto de los sindicatos (CC.OO., UGT y CESICA-FINE) se verán con la dirección de Recursos Humanos de Unicaja para acercar posturas.

Fuentes conocedoras de la situación explican que Unicaja se ha mostrado dispuesta a negociar desde el primer día tras notificar la decisión. Este diario avanzó que el banco se puso en contacto con los sindicatos tras conocer el revuelo que causó la decisión entre los empleados.

Unicaja encara el primer contratiempo en la ‘era Sevilla’. La firma tratará de acercar posturas mañana mientras parte de la plantilla irá a la huelga por suprimir la paga variable. El objetivo: amainar el temporal y reconducir al banco al proyecto que explicó Rubiales a mediados del pasado año.