El discurso del Rey divide a los partidos: PP y PSOE por un lado y BNG y Sumar, por otro

El discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI ha dividido a los partidos políticos gallegos. Mientras que PP y PSOE lo han aplaudido, BNG y Sumar lo consideran anclado en el pasado. El monarca reclamó este domingo “preservar la integridad de la Constitución”, insistiendo en que fuera la Carta Magna “no hay democracia” y que “la división es causa de errores históricos”.

En la misma línea que sus formaciones a nivel estatal, PPdeG y PSdeG han aplaudido el discurso. Todas las formaciones, en cualquier caso, han hecho una lectura del discurso relacionada, a la vez, con las elecciones del próximo febrero.

«La Galicia real de Rueda»

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha manifestado que «la Galicia real que está con Alfonso Rueda» se vio reflejada en el discurso del Rey Felipe VI.

«Esa Galicia real que es leal a Constitución, que cree en la fortaleza del modelo autonómico, en España y en la Unión Europea, y que representan a la perfección nuestro presidente y el PPdeG», señaló sobre Rueda.

El PSdeG y la llamada a la concordia

Por su parte, el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, ha reivindicado la «llamada a la concordia» del discurso del Rey Felipe VI, «así como la reivindicación de los valores constitucionales en el año en que se cumple el 45 aniversario de nuestra Carta Magna».

«La Constitución ampara, garantiza y protege derechos que leyes aprobadas por gobiernos socialistas contribuyeron a desarrollar y universalizar en nuestro país y que fueron citados por el monarca, como la igualdad o el acceso a la sanidad, la educación y a la vivienda», aseguró el socialista.

Lectura distinta en la de nacionalistas gallegos y Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz.

El BNG ve a Felipe VI con «los reaccionarios»

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha calificado el discurso del Rey Felipe VI de «anacrónico, caduco y fuera de los tiempos políticos actuales» por su «defensa férrea de la Constitución española como única garantía del respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía».

Además, sostiene que la intervención que dio sitúa al monarca «en el espacio político y en los mismos tiempos que viene utilizando la derecha y la ultraderecha, llegando a romper su imparcialidad política». En este sentido, afirma que supone tomar posición con los sectores «más reaccionarios».

En particular, el BNG critica que «se atreva a negar la realidad plurinacional del Estado y el pluralismo existente en la actualidad». «Hizo un discurso excluyente», apuntó.

Sumar y la plurinacionalidad

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha calificado de «anclado en el pasado» el discurso del Rey Felipe VI. «No habló de los problemas que preocupan a los españoles», ha reprochado en declaraciones a los medios de comunicación en Ourense.

Además, ha considerado que ha sido «decepcionante», entre otras cuestiones, porque con su intervención no se dirigió «al conjunto del país». En particular, lamentó que no se dirigiera «a los gallegos y gallegas» para reconocer «la pluralidad y plurinacionalidad de nuestro país».

Lo ha hecho incidiendo en la proximidad de las elecciones gallegas, que ha calificado de «decisivas» para el futuro de la comunidad autónoma.