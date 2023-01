Campa (EBA) pide prudencia a los bancos porque el entorno macro es muy “incierto”  

La banca está en un punto de partida bueno. Esta ha sido una de las conclusiones de José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), en un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía. Campa ha destacado que el nivel de capital se mantiene casi en niveles récord y que la rentabilidad se ha recuperado hasta situarse en un ROE cercano al 8% de media en el sector. Aún así pide que me mantenga la prudencia por la elevada incertidumbre que existe en el entorno macroeconómico.

Campa también ha advertido que el “contexto macroeconómico es el mayor reto al que nos enfrentamos”. De esta manera, el experto señala que este contexto “marcará la evolución del sector”. La guerra de Ucrania genera una gran incertidumbre en la economía. Aunque en el lado positivo, el presidente de la EBA destaca que la “normalización de las políticas monetarias” está teniendo un impacto, de momento, “bueno”.

Por otro lado, Campa ha apuntado que los bancos le explican que no hay “suficientes” evidencias de subida de la morosidad para aumentar las provisiones.

Respecto a la morosidad, Campa ha destacado que estuvieron advirtiendo a los bancos para que fueran prudentes porque preveían que existiera un repunte de la morosidad pidiéndoles que aumentaran provisiones. Incluso, durante la pandemia del Covid-19 no permitiéndoles repartir dividendos para fortalecer su situación.

“Nos hemos equivocado. No ha subido la morosidad”, ha dicho Campa, que ha destacado que su objetivo no es predecir sino prever para que no haya problemas. Así, la banca afrontará unos nuevos test de estrés que le permitirán convertirse en un “ejercicio de construcción de confianza”.

El impacto del impuesto a la banca

Sobre el impuesto a la banca, Campa ha defendido su legitimidad. Aunque también ha considerado que el impuesto no tendrá un efecto sobre la rentabilidad del sector, pero sí que supondrá un coste. El nuevo impuesto a la banca gravará con un 4,8% de sus ingresos sobre el margen de intereses y comisiones netas.

«La legitimidad tiene una justificación plena, que es obviamente el Parlamento que es el que lo ha votado», explicó Campa. El presidente de la EBA, que fue secretario de Estado de Economía en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2009 y 2022, ha asegurado que el impuesto a la banca no tendrá impacto neto sobre la solvencia, pero sí un «un coste negativo».

«No creo que tenga un impacto neto en la solvencia de la industria», ha apuntado Campa, pero sí que ha señalado que al tener que pagar una nueva tasa «es menos dinero que se queda en la industria y menos posibilidades de obtener solvencia».

Sobre el reciente informe publicado por la EBA de los sueldos de los banqueros, Campa ha dicho que para la institución, lo importante no es si los banqueros ganan mucho o poco, sino si esos sueldos están de acuerdo con el perfil de riesgo de la entidad que les paga y son coherentes con una gestión prudente de la misma.



Lo más importante no es el nivel salarial, que también, sino la estructura de esa remuneración, qué parte es sueldo fijo, variable o «bonus» y si tienen que devolver una parte del mismo si no se cumplen los objetivos.