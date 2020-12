Bruselas rechaza las cuarentenas y tests para viajar dentro de la UE

02 de diciembre de 2020 (14:57 CET)

La movilidad entre países de la Unión Europea genera polémica. Algunos países, entre ellos España, exigen a los viajeros que lleguen a sus fronteras una PCR negativa -en algunos países su precio puede ascender hasta los 700 euros- o cuarentenas de varios días para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, Bruselas considera que estas medidas son innecesarias.

La Agencia Europea para la Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDE) han recomendado este miércoles que no se impongan estas dos restricciones a quienes viajen entre zonas de situación epidemiológica similar dentro de los estados miembros.

"Las personas que viajan durante la pandemia de Covid-19 no deben considerarse automáticamente de alto riesgo de propagación de la infección"

"Las personas que viajan durante la pandemia de Covid-19 no deben considerarse automáticamente de alto riesgo de propagación de la infección a menos que hayan estado en contacto conocido con un caso positivo confirmado, según las nuevas directrices europeas para viajes aéreos", indicó este miércoles en un comunicado la Comisión Europea, de quien dependen ambos organismos.

Esas dos agencias son las encargadas de analizar el impacto de los viajes, principalmente en avión, en relación con la propagación de la Covid-19. La conclusión a la que han llegado es que, en base a la evidencia científica, "el número de nuevos casos de coronavirus entre los pasajeros se estima menor que el de la población en general", por lo que descartan este tipo de medidas que, en la mayoría de ocasiones, hace que los viajeros opten por no viajar.

Para el Ejecutivo comunitario son suficientes ya las medidas implementadas en la aviación para reducir la probabilidad de contagio durante el vuelo. Sin embargo, aunque descarten cuarentenas preventivas y tests, sí que recomienda "encarecidamente" que se proporcione a los viajeros "información completa sobre la situación epidemiológica en su país de destino y las medidas establecidas en los aeropuertos y a bordo de los aviones para evitar las transmisiones".

La CE no considera que los pasajeros sean "de alto riesgo"

La Comisaria de Transporte, Adina Valean, señaló en declaraciones recogidas por Efe que si bien es necesario respetar las consignas de seguridad -como mantener la distancia social, mascarillas, etc.- no se debe considerar a los pasajeros individuos "de alto riesgo para la transmisión del Covid-19 cuando viajen entre países con la misma situación epidemiológica".



Por su parte, la titular comunitaria de Salud, Stella Kyriakides, advirtió contra los peligros de rebajar las medidas de seguridad de cara a las navidades. "Las festividades de fin de año serán diferentes. Esto es inevitable. Este año, salvar vidas debe ser lo primero. No queremos cancelar la Navidad, queremos que sea seguro para todos", aseveró.

Hasta 700 euros para volver a casa en Navidad

Las pruebas obligatorias y las cuarentenas complican la vuelta a casa por Navidad de miles de residentes españoles que viven en el extranjero. El precio puede ser tan elevado que, en este 2020, habrá que pedirles a los Reyes Magos dinero para costear una PCR. Volver a casa en estas fechas señaladas no va a ser barato si la prueba el test es obligatorio.

Y es que residentes en el extranjero -y también turistas- tendrán que pagar entre 50 y los 700 euros para entrar en España. Esto es lo que cuesta hacerse esta prueba diagnóstica del coronavirus según la rapidez con la que se obtengan los resultados.

Desde la semana pasada cada viajero que quiera entrar en el país debe presentar una PCR negativa realizada tres días antes de su llegada. De no ser así, la multa puede ascender hasta los 6.000 euros. Por lo tanto, quien no pueda permitírselo tendrá que enfrentarse a horas y horas de autobús, si es que existe esa vía.

Son pocos los países que ofrecen este test de forma gratuita. Entre ellos, Francia, que reembolsará el importe de la prueba a sus ciudadanos. Otros, en cambio, no cubren el coste, por lo que tendrán que pagar 700 euros, como es el caso de Austria, ha explicado El Mundo. En Alemania el precio tiene un máximo de 300 euros, 250 en Suecia, 200 en Países Bajos y 130 en Bélgica. La Navidad con los seres queridos se ha vuelto un lujo.

Las aerolíneas también critican el peaje de la PCR

Las aerolíneas advirtieron de que la obligatoriedad de disponer de un PCR negativo para entrar en España frenaba las reservas de turistas. Su apuesta es sustituirla por el test de antígenos, un método más rápido y barato para detectar la Covid-19, aunque también generó sus dudas entre los científicos.

Bruselas animó a los estados miembros a usar este tipo de prueba diagnóstica para contener el virus y limitar las medidas de aislamiento y cuarentena. Además, defiende la validación y el reconocimiento mutuo entre los países. Sin embargo, España ha impuesto la PCR para entrar a través de aeropuertos.

