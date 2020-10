Las protestas contra las restricciones se extienden por España y desatan el choque entre Vox y Cs

31 de octubre de 2020 (13:39 CET)

Varias comunidades autónomas se han levantado contra el endurecimiento de las restricciones en España ante el descontrol de la pandemia de coronavirus. Lo que empezó este viernes en forma de protesta terminó convirtiéndose en vandalismo en varias ciudades como Barcelona, Burgos, Santander o Valencia. Las consecuencias han sido más de una treintena de detenidos y un choque político entre los partidos que se proclaman defensores de autónomos y trabajadores: Vox y Ciudadanos.

La polémica la ha desatado el candidato a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga al afirmar que quienes encendían bengalas y tiraban vallas en la capital catalana eran “trabajadores en el paro, padres sin nómina para alimentar a sus hijos, autónomos que no tienen trabajo” que habían visto su cuota aumentada. “Españoles corrientes de Barcelona, hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria”, ha señalado Garriga en su cuenta de Twitter adjuntando un vídeo de las manifestaciones.

Los llaman "negacionistas".



Son trabajadores en el paro, padres sin nómina para alimentar a sus hijos, autónomos que no tienen trabajo y que hoy han visto su cuota aumentada.



Españoles corrientes de Barcelona, hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria. pic.twitter.com/UnftZB99sW — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) October 30, 2020

Estas declaraciones no han sentado bien a sus socios de Gobierno en numerosas comunidades. El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha tachado estas afirmaciones de irresponsables y peligrosas. “Los autónomos no destrozan ni saquean los negocios de sus compañeros. Tampoco queman contenedores ni agreden a la policía”, ha respondido a Garriga. “Espero que rectifiquéis -le ha instado- la violencia no tiene justificación”. En cambio, el PP ha guardado silencio.

Pero lejos de rectificar, el partido ha continuado alimentando la polémica, aunque con diferentes discursos. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado a la izquierda como la responsable de los estropicios. Justo lo contrario que lo que decía Garriga. “Estos son los vuestros, progres y separatas. Los que llamáis despectivamente “ultraderecha” y que son autónomos, comerciantes, familias... también protestarán, pero sin destrozos”.

Así ha respondido la mano derecha de Santiago Abascal al director de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, después de éste que haya atribuido los violentos incidentes a grupos pertenecientes a la extrema derecha. “Hemos visto grupos de extrema derecha muy violentos, organizados, habrá que investigar para evitar que esto se repita", aseguró Ferrer en declaraciones a RAC1.

Más de 30 personas fueron detenidas en las protestas contra las medidas del Gobierno

En Barcelona, 14 personas fueron detenidas, dos de ellas menores de edad, y treinta resultaron heridas -20 agentes de los Mossos d'Esquadra, tres guardias urbanos y siete ciudadanos- en los violentos incidentes que se registraron anoche en el centro de la ciudad.

Una situación parecida se vivió en Burgos, donde más de un centenar de personas protagonizaron los disturbios, especialmente en el barrio de Gamonal, con violentos enfrentamientos con la policía, lanzamiento de piedras y quema de más de cien contenedores. Todo ello justo después de que comenzara el confinamiento perimetral en Castilla y León.

Y este escenario se repitió también en Santander y Valencia, donde la noche concluyó con ocho y siete detenidos, respectivamente, además de varios agentes de la policía heridos.

