Vandalismo en Barcelona a raíz de las restricciones por la pandemia

Barcelona ha sido esta tarde foco de disturbios por parte de unos manifestantes que protestaban en la plaza Sant Jaume, frente a la Generalitat, al confinamiento perimetral y el cierre de servicios anunciado. Unas 300 personas se han concentrado para mostrar su rechazo, entre los que había representantes de la restauración, de los gimnasios, y también de otros grupos contrarios a las restricciones.

Pese a que la concentración ha comenzado de forma pacífica, al rato se ha empezado a elevar el tono. Algunos de los manifestantes han encendido bengalas y han tirado vallas contra los agentes que custodiaban la plaza, por lo que los policías han tenido que realizar cargas para frenar la protesta.

Fa 30 minuts aproximadament disturbis. Diversos petards, bengales, ampolles, cohets i múltiples tanques.

La convocatoria no ha la firmado ningún colectivo concreto, pero llamaba a movilizarse a los sectores más afectados por las restricciones que, desde la desescaladda, ha ido aplicando el Ejecutivo catalán: la hostelería, el ocio nocturno, los negocios turísticos, los estudiantes y profesores, la cultura, los gimnasios y clubs deportivos.

Protesta contra "los políticos que se ríen de nosotros"

El texto que llamaba a convocarse en la plaza Sant Jaume pedía protestar contra "los políticos que se ríen de nosotros, todo el pueblo al límite de la máxima pobreza". La convocatoria insiste en no ser "política" y de no contar el con el apoyo de ningún "movimiento político", porque "no es ni de izquierdas ni de derechas". Se pide que cada uno llevara su propio cartel, y que "se lleve mascarilla y se respeten las distancias de seguridad".

La protesta, que ha empezado en la plaza Sant Jaume, se ha diseminado por zonas aledañas. Algunos manifestantes incluso han montado barricadas en la plaza Sant Jaume, donde han ardido algunos contenedores y se ha montado una auténtica batalla campal.

Aunque no se conoce la autoría, el medio local Tot Barcelona apunta a que la concentración podría haber sido impulsado por grupos de ultraderecha. Una teoría que también ha alimentaado el fotoperiodista Jordi Borràs en Twitter, con capturas de algunas conversaciones de Telegram.

Cataluña vive una restricción severa de la actividad social y económica para intentar frenar un virus que, sin duras medidas, podría abocar a la región a una situación parecida a la de marzo. Solo en las UCI, la más de la mitad de los ingresados son personas con formas graves de Covid-19.

