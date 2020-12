Margarita del Val, sobre las reuniones de Navidad: "Comer, mejor que cenar"

16 de diciembre de 2020 (13:07 CET)

Hay varios planes alternativos a la tradicional cena de Navidad que pueden reducir los riesgos de infectarse o contagiarse de coronavirus, según Margarita del Val, viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La renombrada investigadora española lleva todos los meses de pandemia lanzando advertencias que han probado ser ciertas y dedica gran parte de su tiempo a compartir su conocimiento con distintos medios de comunicación. Ahora, no paran de preguntarle por las Navidades.

Su mantra de cara a las reuniones de Nochebuena y Nochevieja es que "cuantas menos personas, mejor". "Si lo podemos limitar a convivientes, mejor. Y si podemos quedar con el resto de la familia por algún tipo de pantalla, mejor", ha sugerido Del Val en una entrevista con la Ser.

Ella misma no tiene grandes planes para esta Navidad, puesto que su hija, que no vive en España, no vendrá al país debido a la pandemia. Unas fiestas austeras en cuanto a calor humano son a su juicio la mejor receta para volver a estar todos juntos en 2021.

Margarita del Val aconseja cancelar las cenas de Navidad

Con el mismo argumento de tener unas celebraciones distintas este año, Margarita del Val ha explicado que, si los ciudadanos no consiguen mantenerse alejados de familiares o amigos con los que no conviven, al menos podrían sopesar otras formas más seguras de reunirse.

"Una opción es quedar a pasear juntos al aire libre con mascarillas puestas y comer cada uno en su casa", ha aconsejado. Otra altrnativa sería "comer el día de Nochebuena en lugar de cenar, porque podemos ventilar mucho mejor a mediodía que por la noche".

La ventilación es clave, ha insistido la experta en virus que defiende que la principal forma de transmisión del coronavirus es por el aire, lo que se conoce como aerosoles. Si los hogares no se pueden ventilar todo el rato de las reuniones, al menos deberían abrirse las ventanas "cada cuarto de hora".

Si resulta imposible cambiar la cena por la comida o reunirse en exteriores más que en interiores, es importante que los ciudadanos tengan en mente que "cuantas menos personas nos juntemos a lo largo de todas las Navidades, mejor".

Y lo explica así: "Si comemos el día de Nochebuena con los suegos, en plena Navidad con los padres y el día de Nochevieja con los amigos, estamos comiendo con un montón de gente, aunque no sean todos a la vez, a los que podremos contagiar o que nos pueden contagiar a nosotros".

No se pueden relajar las medidas, avisa Del Val

Con respecto a la tercera ola que cada vez más dirigentes prevén que llegará a comienzos de enero de 2021, Margarita del Val ha afirmado que espera que no estemos prontos a verla y ha expresado preocupación por las medidas que ya se están tomando en Países Bajos o en Alemania, por ejemplo.

Alertando que en algunas comunidades autónomas de España "está empezando a subir la incidencia", la investigadora del CSIC ha aconsejado "tener muchísimo cuidado porque entramos en el invierno, que es la etapa más dura para las infecciones respiratorias".

"De nosotros depende", ha apostillado. "Igual que hemos estado controlando en el final del otoño, sigamos controlando durante las Navidades". Y es que, "si se levantan las restricciones puede empeorar, claro", ha admitido.

Levantar las restricciones puede ser un error por dos razones: "Una, si se levantan restricciones hay más movilidad entre personas y hay más contactos. Segundo, se está lanzando el mensaje de que la situación es segura y cuando percibimos que la situación es más segura todos nos relajamos un poco y eso es un problema".

