Los tribunales dan la razón a Ayuso: habrá elecciones el 4 de mayo

Ya es definitivo. La Comunidad de Madrid celebrará elecciones anticipadas el próximo 4 de mayo y no habrá mociones de censura. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) este domingo después de que la Asamblea de la región recurriera el adelanto de la llamada a las urnas registrado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

La justicia da así la razón a la líder regional del PP, quien ya estaba convencida de que ganaría en los tribunales. “Era una maniobra ilegal”, aseguraron fuentes del entorno de Ayuso a Economía Digital cuando este miércoles Más Madrid y PSOE comenzaron el trámite para echar del Ejecutivo a Ayuso. La presidenta recibió el apoyo de su equipo jurídico, por lo que no tenían ningún miedo a la resolución del tribunal.

Esta decisión del TSJM era previsible. La Mesa de la Asamblea admitió este miércoles las dos mociones de censura presentadas por los partidos que lideran Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón, pero sin tener constancia en un primer momento del horario de registro de cada una: Más Madrid presentó su moción de censura sobre las 13:10 horas y el PSOE la suya minutos después

De madrugada se publicó el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (BOCM) donde se establecía que Ayuso había registrado antes el decreto de disolución del Parlamento y el adelanto electoral -entre las 11.45 y las 12.00 horas, según las fuentes consultadas por ED- por lo que según el Estatuto de Autonomía, la presidenta tendría las de ganar en los tribunales.

Los jueces dan la razón a Ayuso: la firma del decretó fue lo primero

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior ha rechazado las medidas cautelares que pidieron tanto los grupos del Partido Socialista y de Más Madrid. Los magistrados han admitido que la disolución de la Asamblea es válida desde que se firmó el decreto y no desde su publicación, lo que ha echado por tierras cualquier opción de una moción de censura.

El tribunal estima que el Estatuto de Autonomía y del artículo 1.1 de la Ley 5/1990 permite a la Presidencia de la Comunidad de Madrid otorga a Ayuso la potestad “sin paliativos” de disolver la cámara autonómica de forma anticipada.

Los magistrados han concluido que la validez y la eficacia del decreto de disolución de la Asamblea de Madrid “no pueden verse comprometidas por la presentación ulterior de una o varias mociones de censura”.

De esta forma, como estaba previsto, las elecciones se celebrarán el próximo 4 de mayo y la campaña electoral, de quince días de duración, comenzará a las 00.00 del domingo 18 de abril de 2021 y finalizará a las 00.00 horas del día 3.

Ayuso celebra el éxito de su maniobra electoral

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid ha celebrado rápidamente su victoria en los tribunales con un escueto mensaje en su cuenta oficial de Twitter en la que afirma que “el 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho”. La publicación se suma a otros mensajes que la líder popular ha colocado en las últimas horas en sus redes sociales, animando al electorado a decidir entre “socialismo o libertad” en los comicios.

El 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho. https://t.co/cJYVkmSpFX — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 14, 2021

La decisión no ha convencido a la líder de Más Madrid, Mónica García, que aspiraba a derrotar a Ayuso en una moción de censura en lugar de terminar abocados a un adelanto electoral. Sin embargo, ha lanzado un mensaje en Twitter a su electorado para tratar de sumar fuerzas en la llamada a las urnas. “Se consuman unas elecciones irresponsables. No hay problema: Me enfrenté al virus y me enfrentaré a Ayuso. Estoy preparada para echarla de la Puerta del Sol”, ha sentenciado.

El Partido Socialista ha reconocido que acepta la resolución judicial, después de que también hayan fracasado sus opciones de llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid por la vía rápida. El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la movilización. “Estoy y estamos dispuestos a hacernos cargo del Gobierno de Madrid”, ha expresado en un vídeo difundido en sus redes.