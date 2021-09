Almeida pide una “reflexión” en el PP en plena polémica entre Ayuso y Génova por el congreso regional

José Luis Martínez-Almeida ha advertido del desgaste que puede suponer la pugna abierta por liderar el Partido Popular en la Comunidad de Madrid después de que Isabel Díaz Ayuso se haya postulado como candidata. El alcalde de la capital ha reconocido que el proceso de elección del nuevo presidente de la formación en la autonomía, del que no se ha descartado, puede provocar recelos entre sus propios votantes.

“Los ciudadanos no entienden que en estos momentos estemos enfrascados en esto, en vez de solucionar los problemas tan graves que tiene Madrid”, ha admitido en una entrevista en Antena 3.

El portavoz de los populares ha pedido que se haga una “reflexión” en el seno del partido sobre cómo se está desarrollando la carrera a la presidencia del PP en la Comunidad de Madrid en un momento clave para la gestión política. “Los ciudadanos deben pensar ‘qué hacemos mirándonos a nosotros mismos’ en vez de mirarles a ellos”, ha insistido.

Uno de los puntos de división se producirá precisamente en la próxima convención nacional del PP, ideada para refrendar la labor de Pablo Casado al frente del partido. La presencia de Ayuso todavía está en el aire porque tiene programada para esa fecha una gira de promoción por Estados Unidos.

Leer más: Ayuso mantendrá su gira por EEUU durante la Convención Nacional del PP

Almeida ha querido restar importancia a la posible ausencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el acto, con el objetivo de intentar mandar un mensaje de unidad. “Ella va a hacer todos los esfuerzos por acudir. El futuro de la convención no lo va a determinar que esté o no Ayuso”, ha insistido.

Almeida se desmarca de las críticas de Esperanza Aguirre

La competición interna en el PP también ha implicado al resto de actores del partido. Pablo Casado no ha querido prestar un apoyo expreso a Ayuso a pesar de su amplia victoria en las elecciones autonómicas del 4 de mayo, pero la presidenta madrileña sí que ha recibido el espaldarazo de algunos veteranos de la formación como Esperanza Aguirre.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid admitió en una entrevista en El Mundo su favoritismo con Ayuso y acusó a “esos niñatos que están en Génova” de estar intoxicando al electorado sobre los éxitos que tuvo la formación en términos políticos durante su etapa al mando tanto del Gobierno como del partido.

Leer más: Ayuso pide a Casado adelantar el congreso del PP de Madrid

Almeida se ha desmarcado ahora de esas críticas y ha insistido en que no considera que vayan contra él. “Tendrá que ser Esperanza quien lo aclare. Yo no voy a avivar ese debate. No me siento aludido por esa expresión”, ha afirmado.

Para evitar mayores enfrentamientos, Almeida ha celebrado la decisión de Ayuso de competir por el liderazgo del PP y ha remarcado la “buena sintonía” que tienen ambos desde que se inició la legislatura hace dos años. “Es una gran noticia que Isabel Díaz Ayuso se presente igual que se puede presentar cualquier otro afiliado”, ha zanjado.