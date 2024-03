Ayuso esquiva hablar de la imputación a su pareja «porque el caso está judicializado»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó este domingo desde Chile que no puede abordar el caso que involucra a su pareja, Alberto González Amador, debido a su carácter judicializado. Asimismo, señaló que el debate político se encuentra desequilibrado debido a la divulgación de datos de índole personal.

Estas afirmaciones fueron realizadas durante su visita institucional a Chile, en respuesta a preguntas de periodistas sobre la situación de su pareja. González Amador ha sido citado como investigado por la jueza de Instrucción número 19 de Madrid, tras la admisión de una denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude a Hacienda y falsedad en documento mercantil.

«El tiempo demostrará lo que sucede aquí. Mientras esté sujeto a proceso judicial, no puedo comentar al respecto», afirmó la presidenta madrileña, subrayando en varias ocasiones que esta investigación no tiene un impacto directo en la gestión de la Comunidad de Madrid.

Ayuso dijo que le sorprende que los datos personales de su pareja «estén rondando los medios de comunicación, lo que ha llevado al propio Colegio de Abogados y otros colectivos a presentar denuncias y querellas porque esto es un atropello no sólo contra un particular, sino contra el Estado de derecho».

«Sufro una persecución desproporcionada»

La presidenta madrileña consideró que lo que está ocurriendo es «un ensañamiento que demuestra que el Gobierno de Sánchez está muy agobiado, muy acorralado y preocupado por el caso de Begoña Gómez» y por el ‘caso Koldo’ que afecta a José Luis Ábalos, que fue su secretario de Organización en el PSOE.

«El tiempo demostrará lo que pasa aquí. Lo que tengo claro es que mientras esté judicializado no puedo hablar, no puedo decir nada. Y sí quiero recordar que esto no afecta al Gobierno de la Comunidad de Madrid», resaltó.

Además, comentó que no comprendía las críticas a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, cuando «los ministros de Gobierno de Sánchez llaman abiertamente a los medios de comunicación y lo hacen sus jefes de prensa amenazando e insultando».

Así, concluyó que está sufriendo «una persecución» que consideró «un tanto desproporcionada puesto que invierte la realidad».

«El Gobierno de Sánchez está acorralado»

Para Ayuso existe «una estrategia chavista y putinista» porque el Gobierno central está «acorralado». «Creo que va siendo hora de que Sánchez dé explicaciones, y que las de él, y creo que también es importante que las vaya dando Begoña Gómez, su mujer, entre otras cosas porque es un clamor en España lo que sucede», comentó.

«Nunca había pasado que la mujer del presidente del Gobierno, proviniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros, donde está su marido», denunció.

«Entre ellos aprueban decisiones de sectores donde esta mujer nunca había trabajado. Nunca habíamos visto una situación así en España», insistió.

La presidenta regional señaló que hay diferencias entre su gobierno y el de Sánchez: «Yo tengo unos presupuestos, yo tengo la legitimidad de las urnas, yo cumplo un programa electoral y no tengo un solo caso de corrupción en mi gobierno, cosa que sí tiene Sánchez».

Críticas a Puigdemont

Ayuso ha señalado que es cierto que «la situación política española les preocupa enormemente por la imagen de Puigdemont o lo que ha pasado con el Impuesto de Patrimonio que atenta directamente contra las inversiones en Madrid, que, además, en España en los últimos años se ha reducido hasta un 48%, por el régimen fiscal, lo que hace que mucha gente vea un freno a la hora de traer a España sus patrimonios».

«Luego, la inseguridad jurídica que se está creando es algo que también echa para atrás a muchas inversiones. Sin embargo, saben y detectan que hay distintas formas de hacer política y que las de la Comunidad de Madrid se basa en bajos impuestos, colaboración público privada, respeto a las inversiones», ha indicado.

Promoción de vinos madrileños en Chile

En su gira por Chile Ayuso dedicó buena parte del domingo a promocionar los vinos y otros productos madrileños ante productores e industriales locales.

Los vinos de Madrid con Denominación de Origen han recibido el respaldo de la presidenta comunitaria, quien ha destacado su «equilibrio, personalidad y elegancia» y ha apoyado su promoción a nivel internacional.

Ayuso ha participado en la presentación de vinos y aceites de Madrid con Denominación de Origen a propietarios de restaurantes, grandes superficies y comercios gourmet, en un evento organizado por Invest in Madrid.

En su discurso, ha manifestado su satisfacción por aprovechar este tipo de viajes para fortalecer los lazos comerciales e impulsar las inversiones, además de destacar la importancia de promover la gastronomía como parte integral de la cultura.

Respecto a los vinos, Ayuso ha resaltado el trabajo excepcional realizado en los 179 municipios de la región, desde la capital hasta pequeños pueblos, en la promoción de la cultura vinícola local.

Impulso al vino

La presidenta regional ha señalado el impulso dado por el Gobierno en la promoción del vino, destacando medidas como la Ventanilla Única de Internacionalización de la Comunidad de Madrid, que brinda apoyo a las bodegas locales en su proceso de exportación.

Durante el año en curso, se están tramitando 29 solicitudes de acciones de promoción de vinos, con una inversión de 5 millones de euros, y se han aprobado ayudas por valor de 2,5 millones de euros para el sector. Además, se han aprobado inversiones en bodegas y cooperativas por un total de alrededor de 500.000 euros, que se traducirán en una inversión global cercana a los 5 millones de euros.

La Denominación de Origen Vinos de Madrid abarca unas 8.000 hectáreas pertenecientes a unos 3.000 viticultores. Establecida en 1990 con el objetivo de proteger la calidad y singularidad de los vinos producidos en la región, hoy en día es una de las 94 denominaciones de origen reconocidas en España y cuenta con cincuenta bodegas afiliadas, divididas en cuatro subzonas: Arganda del Rey (la más extensa), Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar, esta última de reciente creación.